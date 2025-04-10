Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Созданная 3D-модель «Титаника» прояснила информацию о затоплении корабля
Моделирование показывает, что пробоины в корпусе «непотопляемого» корабля, вероятно, были размером не больше листа А4.

Еще в 2022 году специализирующаяся на глубоководной съемки британская компания Magellan создала 700 000 изображений «Титаника» на морском дне с помощью нескольких подводных лодок. Полученная трехмерная модель впервые позволила увидеть панорамный вид на место крушения, которое до этого было скрыто темнотой Атлантики. В настоящее время сканирование обработано и подробно проанализировано в рамках документального фильма, созданного компанией Atlantic Productions. Напомним, под 3D-сканированием понимают универсальный способ создания трехмерной модели какого-либо объекта.
3D-модель затонувшего «Титаника» теперь была изучена более подробно в рамках создания документального фильма. Фото: Atlantic Productions

Оказалось, что часть «Титаника» лежит вертикально и практически неповрежденной на морском дне на глубине 3800 метров. Корма, а точнее груда металла, которая от нее осталась, находится в 600 метрах.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

3D-сканирование позволило по-новому рассмотреть обломки судна. Видны даже мельчайшие детали, например, иллюминатор, вероятно, разбитый айсбергом. По данным BBC, это согласуется с рассказами очевидцев — выживших, которые видели куски льда в своих каютах. 3D-сканирование также позволило зафиксировать личные вещи, такие как ювелирные изделия или обувь, принадлежавшие пассажирам «Титаника».

Особенно на созданной модели была заметна одна из огромных котельных. Некоторые котлы не являются компрессионными. Это говорит о том, что они все еще работали, когда затонул «Титаник» — давление в котлах противодействовало давлению воды. Другим признаком является открытый клапан, указывающий на то, что пар все еще поступал в электрогенераторы. По свидетельствам очевидцев, на судне все еще горел свет, пока оно медленно тонуло.

Джом-Ки Пайк из Университетского колледжа Лондона и его команда также создали новую симуляцию, чтобы лучше понять затопление «Титаника». Для этого они использовали оригинальные чертежи, информацию о скорости, направлении и местоположении корабля, а также компьютерное моделирование.

Моделирование показывает, что корабль столкнулся с айсбергом, в результате чего в корпусе образовалось несколько пробоин. Они были размером всего лишь с листами формата А4. Вода медленно, но неуклонно проникала сквозь пробоины, пока «Титаник» полностью не затонул.
Моделирование, проведенное Университетским колледжем Лондона, демонстрирует повреждения корпуса «Титаника». Фото: Университетский колледж Лондона
Проблема заключалась в том, что этих мелких отверстий было очень много. Пробоины появились в 6 из 16 водонепроницаемых отсеков, которые должны были сделать «Титаник» «непотопляемым». Предполагалось, что корабль должен был оставаться на плаву даже при затоплении четырех отсеков.


#технологии #история #флот #титаник
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
15
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
6
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
+
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
+
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой Zeiss попал на видео до анонса
+
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
+
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Новые модели BMW будут иметь поддержку искусственного интеллекта Alibaba
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
2
Российских автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества с помощью разбитых телефонов
+
Технологическая демонстрация в Unreal Engine 5.5.4 показала возможности киберпанк-визуализации
+
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+

Популярные статьи

Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
23
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
68
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
25
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
39
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
9
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
2
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
17
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
32

Сейчас обсуждают

Александр Мухин
10:09
Ага, электромагнитное излучения вызывает рак и импотенцию.
В Санкт-Петербурге создали ткань, которая защищает от электромагнитного излучения
Михаил Авраменко
10:06
Всё будет оплачено жизнями простых окраинцев.
Зеленский сообщил о намерениях Украины купить у США пакет вооружения на $30 - 50 млрд
fynjy_2005
10:04
об этом и речсь что МД разеразана и незакончена..больше похожа на технодемку
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
fynjy_2005
10:03
Атмосфера теряется когда ты понимаешь что сюжетка не завершена от слова совсем....Ну и атмосферность в оригинале не особол понял..игра 200 сейчас смотрит ся жалко...как минимум она требует перерработк...
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
inchaos75
10:01
Попробуй-ка сейчас установить и запустить игру с диска защищенного StarForce 200-х годов (1.х-2.х). Защита работает только с установленным драйвером, который чисто с аппаратным CD-ROM взаимодействует,...
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
Эдгар Кот
10:00
Проблемы с выгоранием есть на всех панелях. В оледах это просто возвели в хайп, потому что ютуберам это выгодно, их в основном смотрят бедняки которые не могут себе олед позволить и ставят лайки)
Модернизированный мозговой имплант помогает пережившим инсульт общаться в реальном времени
Andrey Kovalchuk
09:56
Интересное предложение. Жалко, что чистейшей воды п**дёжь
GeForce RTX 5060 Ti будет дешевле RTX 4060 Ti
Andrey Kovalchuk
09:49
А мне пришлось раскошелиться на термовизор, чтобы следить за температурами разъёмов 🤣 Потому что 2ю 4090 я сейчас уже нигде не достану, тем более за ту же цену, что я брал 1ю, а терять видеокарту из-...
Новая версия ASUS GPU Tweak III предупреждает о проблемах в системе Power Detector+
Ненавижу Пациента 3050 и Чимбала
09:46
Это другое ))
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
inchaos75
09:45
В стиме, хоть на винде, хоть на SteamOS запросто можно запустить не только стороннюю игру, но хоть виртуальную машину с другой осью, просто добавить "стороннюю игру" а там хоть VMWare запускай. Опять ...
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем