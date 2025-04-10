Моделирование показывает, что пробоины в корпусе «непотопляемого» корабля, вероятно, были размером не больше листа А4.

Еще в 2022 году специализирующаяся на глубоководной съемки британская компания Magellan создала 700 000 изображений «Титаника» на морском дне с помощью нескольких подводных лодок. Полученная трехмерная модель впервые позволила увидеть панорамный вид на место крушения, которое до этого было скрыто темнотой Атлантики. В настоящее время сканирование обработано и подробно проанализировано в рамках документального фильма, созданного компанией Atlantic Productions. Напомним, под 3D-сканированием понимают универсальный способ создания трехмерной модели какого-либо объекта.

3D-модель затонувшего «Титаника» теперь была изучена более подробно в рамках создания документального фильма. Фото: Atlantic Productions

Оказалось, что часть «Титаника» лежит вертикально и практически неповрежденной на морском дне на глубине 3800 метров. Корма, а точнее груда металла, которая от нее осталась, находится в 600 метрах.

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3D-сканирование позволило по-новому рассмотреть обломки судна. Видны даже мельчайшие детали, например, иллюминатор, вероятно, разбитый айсбергом. По данным BBC, это согласуется с рассказами очевидцев — выживших, которые видели куски льда в своих каютах. 3D-сканирование также позволило зафиксировать личные вещи, такие как ювелирные изделия или обувь, принадлежавшие пассажирам «Титаника».

Особенно на созданной модели была заметна одна из огромных котельных. Некоторые котлы не являются компрессионными. Это говорит о том, что они все еще работали, когда затонул «Титаник» — давление в котлах противодействовало давлению воды. Другим признаком является открытый клапан, указывающий на то, что пар все еще поступал в электрогенераторы. По свидетельствам очевидцев, на судне все еще горел свет, пока оно медленно тонуло.

Джом-Ки Пайк из Университетского колледжа Лондона и его команда также создали новую симуляцию, чтобы лучше понять затопление «Титаника». Для этого они использовали оригинальные чертежи, информацию о скорости, направлении и местоположении корабля, а также компьютерное моделирование.

Моделирование показывает, что корабль столкнулся с айсбергом, в результате чего в корпусе образовалось несколько пробоин. Они были размером всего лишь с листами формата А4. Вода медленно, но неуклонно проникала сквозь пробоины, пока «Титаник» полностью не затонул.

Моделирование, проведенное Университетским колледжем Лондона, демонстрирует повреждения корпуса «Титаника». Фото: Университетский колледж Лондона

Проблема заключалась в том, что этих мелких отверстий было очень много. Пробоины появились в 6 из 16 водонепроницаемых отсеков, которые должны были сделать «Титаник» «непотопляемым». Предполагалось, что корабль должен был оставаться на плаву даже при затоплении четырех отсеков.





