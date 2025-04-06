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CNBC: В долгосрочной перспективе Microsoft хочет разрабатывать не продвинутые, а дешевые модели ИИ
Руководитель проектов в области искусственного интеллекта и основатель Deepmind Сулейман считает, что передовые исследования переоценены.

Производитель программного обеспечения Microsoft из Редмонда в американском штате Вашингтон инвестирует миллиарды долларов в искусственный интеллект, но компания намеренно позволяет другим разработчикам занять лидирующие позиции в отрасли. Руководитель проектов в области ИИ Мустафа Сулейман называет это «внешней» стратегией: компания намеренно ждет от трех до шести месяцев, пока конкуренты не выполнят самую дорогостоящую новаторскую работу, а затем следует их примеру.

Он считает, что претендовать на звание первого разработчика самой передовой модели в мире слишком дорого. Сулейман был соучредителем компании Deepmind в Лондоне, которую в 2014 году приобрела компания Google — по данным The Guardian и других СМИ, за сумму от 400 до 650 миллионов долларов.

После работы в Deepmind и стартапе Inflection в сфере искусственного интеллекта из Пало-Альто, Калифорния, в прошлом году он вместе со своей командой перешел в Microsoft. Теперь он отвечает там за всю сферу ИИ и придерживается долгосрочного курса: независимая разработка ИИ с четким акцентом на экономическую эффективность.

Несмотря на собственные амбиции, Microsoft сохраняет тесную связь с OpenAI из Сан-Франциско. Их модели управляются встроенным помощником Copilot. Многие продукты Microsoft — от Bing до Windows и Office — напрямую используют системы распознавание речи и обработки изображений OpenAI.

Однако в июле 2024 года Microsoft официально добавила OpenAI в список своих конкурентов. В январе 2025 года OpenAI объявила о новом партнерстве с Oracle из Остина (штат Техас) по проекту Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов. Это был первый случай, когда OpenAI вышла за рамки инфраструктуры Microsoft Azure.

Microsoft отреагировала осторожно и опубликовала сообщение в блоге, в котором говорилось, что OpenAI «недавно взяла на себя новое крупное обязательство в отношении Azure». Сотрудничество еще не закончено. Однако Сулейман мыслит в долгосрочной перспективе: Microsoft будет сотрудничать с OpenAI до 2030 года, объяснил он, но в то же время компания работает над тем, чтобы иметь возможность управлять своими собственными системами независимо.

Посыл ясен: Microsoft не хочет быть первой, кто разработает лучшие в мире модели ИИ. 

4 апреля 2025 года компания Microsoft привела пример: в ознаменование своего 50-летия компания объявила о том, что ИИ-помощник Copilot получил возможности запоминания информации, персонализации, выполнения действий в интернете. В будущем помощник сможет запоминать предпочтения, повторяющиеся темы и важные вещи — например, любимые блюда или регулярные встречи. По данным Microsoft, пользователи сохраняют полный контроль над хранимыми данными.

Недавно OpenAI уже интегрировала похожую функцию в ChatGPT. Microsoft следует за ней с опозданием. Для руководителя ИИ Сулеймана это не недостаток, а скорее признак эффективности.

Microsoft также намеренно применяет иной подход, когда дело касается выпуска небольших моделей с открытым исходным кодом, которые работают локально на ПК и не требуют дорогостоящих графических процессоров. Компания фокусируется на эффективности, а не на технологических мировых прорывах.

Таким образом, текущее отставание от ведущих разработчиков в сфере ИИ является частью плана, но, безусловно, не целью.

#технологии #microsoft #искусственный интеллект
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