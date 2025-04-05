Электрический пикап очень плохо продается.

Список провалов в автомобильной промышленности длинный и включает в себя такие известные модели, как Ford Edsel 1950-х годов или GM Pontiac Aztek 2000 года. Также неудачным оказался выход на рынок DeLorean DMC-12, который стал широко известен благодаря культовому фильму «Назад в будущее», но привел производителя к банкротству в 1980-х годах.







У DeLorean есть некоторые параллели с Tesla Cybertruck, который теперь тоже попал в список самых крупных провалов в автопроме. В анализе Forbes электрический пикап Tesla даже описывается как «крупнейший провал за десятилетия».



Неудачи Cybertruck начались еще на презентации. Когда демонстрировалась прочность пуленепробиваемого стекла, а оно несколько раз разбилось. После этого потребовалось несколько лет, чтобы выпустить на рынок автомобиль, и когда он наконец появился, цена оказалась примерно в два раза выше ранее объявленной.

Илон Маск постоянно говорил о базовой версии стоимостью около 39 900 долларов. Однако самый дешевый Cybertruck стоит около 80 000 долларов. Флагманская модель стоит 103 490 долларов. Это ставит пикап в один ряд с дорогими автомобилями Model S и Model X.

Однако Tesla, похоже, просчиталась не только с ценой. Вероятно, Cybertruck появился в результате ряда неудачных решений. «Спрос огромен», — заявил Маск незадолго до выхода автомобиля на рынок, указав на более чем 1 миллион бронирований.

Поэтому завод в Остине, штат Техас, был спроектирован для производства 250 000 Cybertruck в год. Однако за первый полный год с момента выхода модели на рынок было продано менее 40 000 автомобилей. По данным отчета Forbes, признаков дальнейшего роста спроса нет.

«Я вообще не занимаюсь маркетинговыми исследованиями», — с гордостью заявил Маск в 2019 году. По данным Forbes, Tesla игнорирует все причины, по которым люди не покупают машину. Cybertruck никоим образом не отвечает требованиям, предъявляемым к пикапам.

Он неубедителен при езде по бездорожью, имеет непрактичную погрузочную рампу и не слишком внушительный запас хода, считается ненадежным и плохо подходит для буксировки. Имидж был испорчен еще при выходе на рынок многочисленными видеороликами с провалами и мемами о Cybertruck.

Tesla сэкономила 200 миллионов на покраске машины. Вместо этого производитель потратил по меньшей мере столько же на производство деталей из нержавеющей стали, сообщили Forbes в консалтинговой фирме. Ранее уже было доказано, что нержавеющая сталь не подходит для производства автомобилей.

У DeLorean DMC-12 кузов также частично был изготовлен из нержавеющей стали. В случае с автомобилем 1980-х годов материал тоже оказался проблемой при проектировании и производстве.

Tesla сейчас столкнулась с большими проблемами. Огромные суммы, вложенные в производственный объект в Остине, будет трудно окупить, особенно с учетом того, что производственные линии не могут быть использованы для производства других автомобилей Tesla. По данным портала Electrek, в настоящее время у автопроизводителя накопились нераспроданные Cybertruck на сумму 200 миллионов долларов.

Вряд ли экспорт электрического пикапа может увеличить продажи. Конструкция Cybertruck делает его в той или иной степени несовместимым с нормативными требованиями во многих странах. К этому следует добавить крайне плохой имидж автопроизводителя из-за Илона Маска и неопределенное будущее мировой торговли из-за тарифной политики США.