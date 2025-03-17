Авиакомпании Азии вводят более жесткие ограничения на провоз внешних аккумуляторов на борту самолетов. Причина — опасность пожара.

Несколько авиакомпаний в Азии начали пересматривать свои правила в отношении провоза внешних аккумуляторов на борту самолетов. Причиной служит риск возникновения пожаров. В последнее время произошло несколько инцидентов, включая пожар на самолете авиакомпании Air Busan в Южной Корее в январе, что усилило обеспокоенность по поводу безопасности пассажиров.







С 1 марта пассажирам всех южнокорейских авиакомпаний предписано держать при себе внешние аккумуляторы, а не размещать их на багажных полках. Это сделано для того, чтобы предотвратить незаметное распространение пожара в багажных отделениях.

Авиакомпании EVA Air и China Airlines запретили зарядку с помощью внешних аккумуляторов на борту с 1 марта, но разрешили хранить их на багажных полках. Аналогичный запрет на использование внешних аккумуляторов ввела авиакомпания Thai Airways, а также Singapore Airlines и ее дочерняя бюджетная авиакомпания Scoot.

Lufthansa и ее дочерняя компания Austrian Airlines в настоящее время запрещают только зарядку с помощью внешних аккумуляторов на борту. Международная организация гражданской авиации запретила перевозку литий-ионных аккумуляторов в грузовых отсеках пассажирских самолетов еще в 2016 году.

По данным New York Times, в США возросло количество инцидентов, связанных с литий-ионными аккумуляторами на самолетах. В 2024 году произошло 84 таких инцидента по сравнению с 32 в 2016 году. Самой распространенной причиной инцидентов стали внешние аккумуляторы.

Внешние аккумуляторы обычно имеют значительно большую емкость, чем те, что используются в смартфонах или планшетах. Кроме того, возможны производственные дефекты, что особенно актуально для дешевой продукции неизвестных производителей.

Возгорание аккумулятора часто происходит из-за внутреннего короткого замыкания, например, повреждения или перезарядки. Это может привести к потенциально катастрофическому тепловому разгону (цепная реакция внутри батареи, которая приводит к быстрому повышению температуры и давления).