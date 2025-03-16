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kosmos_news
Reuters: Россия использует биткоины и криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией
Российские нефтяные компании применяют криптовалюты, включая биткоин, Ethereum и стейблкоины USDT, в расчетах за экспорт нефти в Китай и Индию для обхода западных санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Россия все больше полагается на биткоин, Ethereum и стейблкоины в нефтяных сделках с Китаем и Индией. Об этом агентству Reuters сообщили источники, имеющие непосредственное отношение к данному вопросу. Криптовалюты облегчают «некоторым российским нефтяным компаниям» торговлю в рамках западных санкций или конвертацию собственной валюты в индийские рупии и китайские юани.

Например, предполагается, что торговля будет осуществляться таким образом, что китайский покупатель российской нефти платит юани торговой компании, которая выступает в качестве посредника. Затем эта компания должна обменять соответствующую сумму на криптовалюты, чтобы перевести их в Россию, где они затем будут конвертированы в российские рубли.

В декабре прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил в телевизионном интервью, что в рамках экспериментального регулирования станет возможным использование биткоинов, добытых в России, для внешнеторговых операций. 

«Такие сделки уже происходят. Мы считаем, что их следует расширять и развивать дальше. Я уверен, что это произойдет в следующем году», — заявил Силуанов.

В новом отчете Reuters впервые сообщается, что биткоин и криптовалюты используются именно в нефтяном бизнесе, который так важен для страны, — пусть это пока и небольшая, но растущая доля. Один из источников Reuters также подчеркнул, что криптовалюты, вероятно, продолжат использоваться в торговле российской нефтью даже в случае снятия санкций. Криптовалюты — это практичный инструмент, который может помочь ускорить обработку транзакций.

В свете санкций было лишь вопросом времени, когда Россия откроет для себя биткоин как устойчивую к цензуре альтернативу. Еще летом прошлого года был принят закон, позволяющий российским компаниям использовать криптовалюты для международной торговли.

После того, как президент Владимир Путин на инвестиционной конференции подчеркнул, что никто не может запретить биткоин, можно было предвидеть, что важнейшая криптовалюта будет играть все более значимую роль в трансграничной торговле России. В отличие от других криптоактивов, таких как Ethereum или стейблкоины, биткоин по-настоящему децентрализован и устойчив к цензуре. 

Чтобы актив был пригоден для международной торговли, он должен, помимо прочего, обладать достаточной ликвидностью, чтобы были возможны крупные транзакции без заметного влияния на цену товаров. Биткоин теперь настолько распространен, что может служить не только средством транзакций, но и резервным активом, в который государства или их центральные банки могут инвестировать миллиарды.

После того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о стратегическом BTC-резерве, биткоин, скорее всего, будет все больше восприниматься как законный актив. Пока неизвестно, действительно ли Россия хранит биткоины в инвестиционных целях. В декабре прошлого года депутат Государственной Думы РФ уже призывал создать стратегический резерв биткоинов.

Несколько лет назад Центральный банк России предложил ввести полный запрет на криптовалюты и майнинг. Тем временем государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничает с крупнейшей российской майнинговой компанией BitRiver, а Минфин и Центробанк планируют ввести регулируемую торговлю криптовалютами для «высококвалифицированных» инвесторов.

Пример России показывает, что биткоин становится все более актуальным активом, от которого государства все больше извлекают выгоду, а не борются с ним. Ожидается, что биткоин еще больше укрепится в трансграничной торговле между странами БРИКС, которые изначально хотели создать собственную товарную валюту.

#россия #китай #криптовалюты #биткоин #индия
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