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kosmos_news
Посадочный лунный модуль Athena перевернулся при посадке на поверхность Луны
Вторая высадка на Луну модуля компании Intuitive Machines прошла не так, как планировалось. Проблемы с электропитанием могут поставить под угрозу миссию.

Athena — второй лунный модуль Nova-C от Intuitive Machines. 6 марта зонд должен был приземлиться на Монс Мутон, лунном плато недалеко от Южного полюса. Но снова возникли определенные проблемы.
Источник: Inutitive Machines 
Произошел сбой связи, из-за чего изначально было невозможно определить, где именно находится Athena. Лунный модуль приземлился на Луне, недалеко от намеченного места.

Более серьезная проблема заключается в том, что Athena могла перевернуться при попытке приземлиться. Об этом компания сообщила на пресс-конференции.

Еще до приземления компания Intuitive Machines могла заметить, что что-то не так.  Инцидент произошел из-за наличия шума в данных измерений лидарной системы, что означало, что Athena попыталась приземлиться, так сказать, вслепую.

Было неизвестно, где Athena находится по отношению к поверхности. Вторая лидарная система для сканирования лунной поверхности также не сработала. Модуль мог генерировать лазерные импульсы, но не мог их принимать. Хуже того, связь с Athena была потеряна незадолго до посадки из-за отражения радиосигналов от поверхности Луны.

Чуть позже посадка была подтверждена, но возникли проблемы с электроснабжением. Поскольку вырабатывалось слишком мало энергии, инженеры пытались отключить некоторые части системы. Как сообщает 7 марта портал golem.de, во время прямой трансляции посадки обсуждались вопросы о том, какие части Athena можно отключить и в каком порядке, чтобы лунный модуль не был окончательно выведен из строя.

Причину отсутствия энергоснабжения компания Intuitive Machines подтвердила только на пресс-конференции: измерения с датчика положения показали, что Athena перевернулась, и поэтому солнечные элементы не получают достаточного количества солнечной энергии.

Также было дано возможное объяснение проблем перед приземлением. Компания подозревает, что причиной шума стало ослабление соединения в сочетании с вибрацией двигателя.

Миссия должна была продлиться несколько недель. Однако поскольку 4-метровый лунный модуль сейчас лежит на боку, Athena, возможно, не сможет вырабатывать достаточно энергии с помощью своих солнечных батарей в течение запланированного времени работы.

Компания анализирует проблемы. Athena может быть частично обеспечена электроэнергией. В настоящее время изучается вопрос о том, могут ли быть реализованы какие-либо этапы миссии.

Миссия частной компании Intuitive Machines является частью программы НАСА. Athena будет использоваться для тестирования технологий для будущих миссий. На борту находились демонстраторы технологий НАСА и другие научные приборы, такие как система бурения льда.

В прошлом году Intuitive Machines стала первой частной компанией, осуществившей посадку посадочного модуля на Луну. Тогда возникли похожие проблемы, поэтому посадочный модуль перевернулся, и миссию пришлось прекратить.

Несколько дней назад большего успеха добилась также частная компания Firefly Aerospace. Blue Ghost приземлился на Луне, как и планировалось.

#космос #наса #луна #intuitive machines
Источник: golem.de
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