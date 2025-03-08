Ученые Венского технического университета используют отходы аккумуляторов для удаления CO2 из воздуха и производства экологически чистого топлива.

Сегодня все больше устройств работают от аккумуляторов. Вещества, из которых они изготовлены, представляют опасность не только для окружающей среды, но и для здоровья человека. Исследователи из Венского технического университета разработали процесс, позволяющий извлекать никель из использованных никель-металлгидридных аккумуляторов (Ni-MH). В настоящее время эта технология часто встречается в перезаряжаемых версиях типичных форматов батареек, таких как AA.







2

Исследователям Технического университета удалось создать нанокатализатор из отходов батареек. В соответствующем процессе преобразуется COиз воздуха в ценный метан. Процесс является ресурсосберегающим, поскольку не требует особо высоких температур или высокого давления.

Сам катализатор функционирует при нормальном атмосферном давлении и легко достижимой температуре 250 °C. Метан можно использовать в качестве топлива для выработки электроэнергии, отопления и на промышленных предприятиях. Но возможны и другие варианты применения. Например, метан можно преобразовать в водород в процессе, называемом паровой конверсией.

Переработка аккумуляторных батарей — сложный процесс, объясняет руководитель исследовательского проекта Гюнтер Руппрехтер из Института химии материалов Венского технического университета.

Современные аккумуляторные батареи, такие как никель-металлгидридные (Ni-MH) и литий-ионные, состоят из различных компонентов, что делает процессы переработки технологически сложными. Это становится особенно проблематичным, если батареи утилизируются неправильно.

«Неправильная утилизация может привести к утечкам химикатов, пожарам и загрязнению окружающей среды», — говорит Рупрехтер.

Извлечение никеля из использованных никель-металлгидридных аккумуляторов имеет большое экономическое значение: в ЕС старые аккумуляторы и отходы производства аккумуляторов могут обеспечить около 16 процентов необходимого никеля к 2030 году. Этого достаточно для создания аккумуляторов для 1,3–2,4 млн электромобилей в год.

«Переработка — важный шаг, но еще большего эффекта можно добиться, перерабатывая никель в катализаторы, способные производить топливо», — говорит автор исследования Кайсар Макбул.

По словам Рупрехтера, теперь команда хочет изучить, как этот процесс можно масштабировать для технологических приложений.

Разумеется, обеспечение надлежащей переработки батареек также является обязанностью потребителей. Только в Австрии, где и разработан новый метод, ежегодно неправильно утилизируется более 800 тонн использованных батареек и аккумуляторов. Уровень собираемости платежей в этой стране в 2023 году составил 48 процентов. Батарейки и аккумуляторы обычно можно утилизировать надлежащим образом в любом супермаркете Австрии.