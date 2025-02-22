Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, предостерегает от преувеличенной шумихи вокруг искусственного интеллекта — реальные экономические выгоды от новой технологии пока едва ли поддаются измерению.

Интерес к искусственному интеллекту не утихает. В то время как технологические компании вкладывают миллиарды в новые технологии, Сатья Наделла предостерегает от чрезмерных ожиданий. Как сообщает Gizmodo, по словам генерального директора Microsoft, преимущества инструментов ИИ еще не нашли своего отражения в реальном экономическом росте — поэтому отрасль ждет резкое разочарование, сопоставимое с пузырем доткомов в 2000 году. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла

Ожидается, что ИИ сможет изменить всю жизнь людей. В то время как крупные корпорации перекупают друг у друга ИИ-стартапы, предлагая миллиардные инвестиции, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла задал важный вопрос в подкасте: в чем реальная экономическая выгода от этих процессов?

Успех измеряется не тем, насколько хорошо модель ИИ может решать математические головоломки, а тем, оказывает ли технология заметное влияние на глобальный экономический рост. В отрасли много говорят об AGI, то есть об искусственном интеллекте, превосходящем человеческое мышление, но эти обсуждения только отвлекают от реальных проблем. Гораздо важнее разрабатывать практические приложения, которые действительно помогают компаниям двигаться вперед.

Экономический рост в 10 процентов с поправкой на инфляцию станет явным признаком того, что ИИ экономически выгоден. Однако пока в модели и инфраструктуру ИИ инвестируются миллиарды, но спрос не оправдывает ожиданий.

Компания Microsoft с самого начала позиционировала себя как крупнейшего инвестора в OpenAI и уже вложила в компанию более 12 миллиардов долларов. Тем не менее, технологический гигант осторожно подходит к дальнейшим инвестициям: OpenAI разрешено привлекать капитал от других инвесторов, и Microsoft даже разрабатывает собственные, более экономически эффективные модели, чтобы стать более независимой от OpenAI.

Главный пункт критики Наделлы: многие компании испытывают трудности с полноценной интеграцией ИИ. Система помощи предприятиям на базе искусственного интеллекта Copilot от Microsoft получила неоднозначные отзывы. Многие компании не видят явной добавленной стоимости — и это отражается в показателях прибыли. Поэтому Microsoft и Google пришлось интегрировать свои инструменты ИИ в существующие подписки на программное обеспечение вместо того, чтобы монетизировать их отдельно.

Еще одним примером преувеличенной шумихи является платежный сервис Klarna: всего несколько месяцев назад компания объявила, что заменит значительную часть своей клиентской поддержки на ИИ. Теперь генеральный директор считает, что в конечном итоге искусственный интеллект заменил только автоматизированную телефонную систему — ограниченный прорыв, который вряд ли можно назвать революционным.

Несмотря на весь прогресс, системы искусственного интеллекта по-прежнему сталкиваются с огромными проблемами. Многие дают неверные или ненадежные ответы. Это связано с тем, что языковые модели, такие как ChatGPT, основаны на вероятностях — они не способны к независимому мышлению или проверке фактов. Такая ненадежность является серьезным препятствием для широкомасштабного использования, особенно в критически важных для бизнеса областях.

Недавно Bank of America сравнил текущие разработки в области искусственного интеллекта с пузырем доткомов 1990-х годов: технология увлекательна, но пока недостаточно зрела, чтобы добиться настоящего экономического прорыва. Подобный крах нельзя исключать. Наделла разделяет этот скептицизм: технологический сектор должен доказать реальную ценность инструментов ИИ, в противном случае существует риск краха.





