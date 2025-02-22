Новая технология производства аккумуляторов впервые была испытана и, как ожидается, будет запущена ​​в серийное производство до 2030 года.

Запас хода электромобиля в 1000 километров на одной зарядке считается конечной целью для многих производителей электрокаров. Новые твердотельные батареи (также называемые твердотельными аккумуляторами) делают возможным такой диапазон. Ожидается, что первый серийный автомобиль Mercedes, оснащенный такой батареей, появится на дорогах до конца десятилетия.

Масса седана класса люкс EQS 450+ без аккумулятора составляет около 2,5 тонн. Фото: Mercedes

Уже проводятся испытания для проверки эффективности, долговечности и производительности. Совместно с американской компанией Factorial Energy немецкий автопроизводитель в начале месяца впервые испытал аккумулятор, установив его в седан EQS. Для этого автомобиль пришлось немного модифицировать, чтобы батарея поместилась, сообщает Autocar.

Хотя подробностей о прототипе аккумулятора Mercedes известно немного, компания подтверждает, что он обеспечивает на 25 процентов больший запас хода, чем литий-ионный аккумулятор того же размера и веса. Текущая модель седана EQS 450+ имеет сертифицированный по WLTP запас хода 814 километров благодаря литий-ионной батарее емкостью 118 кВт·ч. Таким образом, увеличение на 25 процентов будет соответствовать дальности хода на одной зарядке в 1017 километров.

Однако технология разработана не самой Mercedes, а компанией Factorial Energy, которая уже сотрудничала с Hyundai и Stellantis. Сообщается, что аккумуляторные элементы, которые компания поставляет Mercedes, имеют плотность энергии 391 Вт·ч на килограмм. Предполагается, что коммерчески доступные литий-ионные аккумуляторы имеют плотность энергии от 180 до 240 Вт·ч/кг. Аккумуляторная батарея Tesla 4680 имеет плотность энергии 233 Вт·ч/кг.

Твердотельная батарея Mercedes-Benz рассчитана на работу при температуре более 90 градусов по Цельсию, что позволяет сократить объем системы охлаждения внутри батареи и снизить вес и общую стоимость автомобиля.

Как ведет себя аккумулятор при отрицательных температурах, неизвестно. Однако твердотельные аккумуляторы имеют более широкий диапазон рабочих температур, чем большинство аккумуляторов электромобилей, используемых в настоящее время. Это должно привести к значительному снижению потерь производительности зимой, поскольку аккумулятор не требует предварительного прогрева.

Ожидается, что твердотельная батарея Mercedes следующего поколения достигнет плотности энергии 450 Вт·ч/кг. Это будет почти на 100 процентов больше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов.

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL из Китая хочет в этом году запустить в массовое производство твердотельные батареи с плотностью энергии до 500 Вт·ч/кг. Ведутся также работы над аккумуляторами с плотностью энергии более 700 Вт·ч/кг, что должно обеспечить запас хода более 2000 километров.