Станции подзарядки Tesla Supercharger пользуются популярностью у воров, которые охотятся за медью в кабелях. Производитель электромобилей защищает станции от воров нетрадиционным методом.

Железнодорожные, телекоммуникационные, строительные и энергетические компании борются с ворами, охотящимися за медью в кабелях. Из-за чрезвычайно высоких цен на мировом рынке на цветные металлы, такие как медь, в последние годы воры переключились на кражу относительно легкодоступных кабелей. Содержащаяся в нем медь приносит хорошие деньги.



Однако кражи наносят серьезный ущерб транспортной инфраструктуре строительных компаний или операторов электросетей. Станции Tesla Supercharger, по-видимому, также являются объектами нападения воров кабелей.

Как сообщает платформа Not A Tesla App, Tesla в пробном режиме устанавливает на своих зарядных станциях Supercharger устройство Dyedefender от Catstrap. Оно состоит из дополнительного шланга из нержавеющей стали, который крепится вокруг кабеля.

Внутри находится синяя жидкость, находящаяся под высоким давлением. Если ворам удается пробить стойкое защитное покрытие, на них распыляется синий краситель.

Вся эта система работает по тому же принципу, что и специальные картриджи с порошком (их еще называют "химическими ловушками"), используемые банками для защиты наличных при перевозке и в банкоматах.

Система, которую сейчас использует Tesla, призвана как бы маркировать воров и делать их узнаваемыми.

Однако в конечном итоге это, скорее всего, станет сдерживающим фактором. Сообщается, что краска безвредна для самих воров, но ее трудно удалить.

Система Dyedefender уже некоторое время доступна для приобретения частным лицам. В основном используется для защиты каталитических нейтрализаторов в автомобилях. Их тоже часто воруют из-за содержащихся в них драгоценных металлов.

Масштабы развертывания системы Tesla будут зависеть от того, сможет ли она реально сократить количество краж кабелей. В настоящее время это лишь тестовое мероприятие в особо проблемных районах.

В качестве дополнительной защиты Tesla также маркирует сами медные кабели, гравируя на них информацию о владельце. Это решение призвано побудить торговцев сырьевыми товарами не просто перепродавать такие драгоценные металлы, но и сообщать об этом в полицию и/или Tesla.

Так же, как ворам пришлось бы надевать специальную защитную одежду из-за красителя, им пришлось бы специально удалять выгравированную информацию с кабелей. Tesla надеется, что это побудит преступников обратиться к менее защищенным альтернативным целям.