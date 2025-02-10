«Уралвагонзавод» впервые показал Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М».

Фото: «Уралвагонзавод»

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Государственная оборонная компания выпустила короткий рекламный видеоролик, демонстрирующий танк на фоне зимнего пейзажа.







Возможности «Арены-М» в нем не продемонстрированы. О том, что система установлена, свидетельствуют дополнительные ящики на башне Т90-М. Всего их 12. Слева и справа по 2 спереди, по 2 посередине и по 2 сзади.

Фото: «Уралвагонзавод»

Эти коробки представляют собой модули передатчика и приемника радара. Это означает, что пространство вокруг танка постоянно сканируется на предмет угроз. При обнаружении приближающейся ракеты, гранаты или дрона-камикадзе защита автоматически срабатывает менее чем за 0,07 секунды. Система имеет функцию обнаружения ложных срабатываний и не срабатывает, если, например, по танку стреляют из стрелкового оружия или птица пролетает слишком близко.

Подлетающие ракеты уничтожаются осколочными зарядами

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Защита осуществляется с помощью взрывных зарядов, размещенных в башне. Обычно предыдущая модель «Арены» имеет 16 зарядов взрывчатки. Вероятно, что «Арена-М» имеет такое же количество зарядов взрывчатки, однако официального подтверждения этому нет.

Уникальность системы «Арены-М» заключается в том, что взрывчатые заряды выбрасываются вверх только под действием давления газа. Это происходит, когда цель находится на расстоянии около 10 метров от танка. Заряд взрывчатого вещества соединен с резервуаром проводом и получает сигнал на детонацию от компьютера, когда цель находится на расстоянии 4 метров.

Вольфрамовая пластина в заряде взрывчатого вещества распадается на 400 осколков, которые со скоростью до 2000 м/с летят к цели, уничтожая ее. Поскольку направленный взрывной заряд взрывается на расстоянии от танка, снижается риск повреждения самого танка или важных приборов, таких как датчики или система камер. А поскольку заряд воспламеняется сверху, осколки вольфрама падают на землю. Это, в свою очередь, снижает риск поражения осколками находящихся в танке солдат.

Израильская система защиты Trophy отличается от российской разработки.

Атаки сверху как слабое место защитной системы

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И у Trophy, и у «Арены» есть одно слабое место: атаки сверху. Особенно плохо защищена верхняя часть танков. Многие современные противотанковые средства поражения подлетают к цели и поражают ее сверху, например, FGM-148 Javelin.

Около 3 месяцев назад израильская оборонная компания Rafael объявила, что Trophy будет усовершенствована и станет эффективнее в защите от атак сверху.

В настоящее время о намерении использовать Trophy заявили несколько западных стран. К ним относятся США, Великобритания и Германия. Недавно Германия получила свой первый танк Leopard 2 A7A1 с системой Trophy, которую Бундесвер описывает как «невидимый защитный щит». Однако это все еще старая версия. Ожидается, что новая система Trophy, способная отражать атаки сверху, будет представлена только в танке Leopard 2 A8.

Leopard 2 2 А7А1. Фото: Бундесвер

Ходят слухи, что «Арена-М» также защищает от атак сверху. Улучшения по сравнению с предыдущей версией включают в себя радиолокационные датчики вместо радиолокационной вышки, возможность обнаружения и поражения нескольких целей одновременно, меньшую восприимчивость к помехам и более быстрое время отклика.

В целом ни «Арена», ни «Арена-М» на данный момент не прошли боевые испытания. «Арена» была произведена лишь в небольших количествах в целях тестирования. «Арена-М» пока официально не представлена. Т-90М — первый российский танк, оснащенный этой системой в больших количествах.

Дополнительные меры защиты Т-90М

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Несмотря на то, что такие системы активной защиты описываются как «защитный щит» и позиционируются оборонными компаниями как «высокоэффективные против угроз», они не являются непреодолимыми. В зависимости от системы вероятность успешной защиты от снаряда составляет от 55 до 90 процентов.

Многочисленные быстрые или постоянные атаки, радиоэлектронная борьба для подавления датчиков и современные многоступенчатые боеприпасы способны преодолеть систему активной защиты. Поэтому современные основные боевые танки имеют дополнительную защиту: так называемую динамическую защиту (ДЗ). Взрывчатые заряды взрываются при попадании в них снаряда. Это делается для того, чтобы уменьшить их воздействие, не допуская пробития брони за реактивной защитой.

Еще одной яркой особенностью Т-90М является наличие защитного каркаса вокруг башни. Это сделано для того, чтобы предотвратить пролет снарядов и беспилотников между башней и корпусом и взрыва там. Здесь нет реактивной брони (ДЗ), а повреждения могут вывести башню из строя, что существенно ограничивает боевую мощь танка.

Израиль уже много лет использует аналогичную защиту на своих основных боевых танках «Меркава», но только на задней части башни, а не по всему периметру.

Защитная конструкция на задней части башни танка «Меркава». Фото: REUTERS

Будет интересно посмотреть, получит ли Т-90М с «Ареной-М» такой своего рода каркас безопасности, как и другие Т-90М. Подобные сетчатые конструкции призваны смягчить атаки беспилотников или помешать им сбросить взрывные устройства на башню или даже в открытый люк сверху. Этот каркас придется отрегулировать очень точно, чтобы он не блокировал выброс взрывчатых зарядов «Арены-М».

Самый современный боевой танк России

В настоящее время Т-90М считается самым современным основным боевым танком России, состоящим на вооружении. Он находится на вооружении с 2019 года и является дальнейшим развитием танка Т-90 (с 1992 года), который в свою очередь создан на базе Т-72 (1973 года). По сравнению с Т-90, Т-90М имеет улучшенную броню башни и новую систему управления огнем. На башне установлен дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет «Корд» — это значит, что никому из экипажа не придется открывать люк и вручную управлять пулеметом при необходимости.

Он использует современную динамическую защиту «Реликт» и в целом имеет усиленную броню спереди и сзади. Мощность нового двигателя составляет 1130 л.с. Автомат заряжания башни 125-мм пушки был адаптирован для использования современных, более мощных боеприпасов, которые немного длиннее боеприпасов, использовавшихся ранее.

Боеприпасы, не находящиеся в автомате заряжания, перемещены в заднюю часть башни. Там есть продувочные клапаны. Если боеприпас детонирует после попадания в танк, взрывная волна может быть направлена наружу, давая экипажу шанс спастись.

Т-14 «Армата» заменит Т-90М

Преемником Т-90М должен стать танк Т-14 «Армата». Фактически, Т-14 является первым основным боевым танком с необитаемой башней, принятым на вооружение армии. Вся команда сидит внутри. Это повышает защиту солдат и позволяет построить башню более компактно.

В любом случае, беспилотные башни считаются будущим боевых танков. США рассматривают эту конструкцию для следующего «Абрамса», а в Европе есть соответствующие концепции с KF51-U Panther и Leopard 2 A-RC 3.0.

«Афганит» как преемник «Арены-М»

Помимо необитаемой башни, Т-14 с системой «Афганит», как сообщается, имеет еще одну особенность, которая пока не является стандартным оборудованием западных танков. Предполагается, что это будет преемник «Арены-М». В ней используется радар с АФАР, который улучшает обнаружение снарядов. Кроме того, предполагается, что она сможет отражать действительно мощные атаки, но публично это пока не демонстрировалось.

Предполагается также, что «Афганит» автоматически применит меры мягкого поражения. К ним относятся ослепляющие инфракрасные и лазерные головки самонаведения, а также стрельба дымовыми патронами и ловушками. Сочетание мер мягкого поражения и фактического уничтожения приближающихся снарядов призвано повысить живучесть Т-14.