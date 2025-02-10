Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков

Как и израильский Trophy, комплекс активной защиты «Арена-М» автоматически обнаруживает и уничтожает приближающиеся ракеты и снаряды. Пока что об этом комплексе мало что известно, но некоторые интересные детали уже можно заметить.
[ ] для раздела Блоги
+
+

«Уралвагонзавод» впервые показал Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». 

Фото: «Уралвагонзавод» 

реклама



Государственная оборонная компания выпустила короткий рекламный видеоролик, демонстрирующий танк на фоне зимнего пейзажа.



Возможности «Арены-М» в нем не продемонстрированы. О том, что система установлена, свидетельствуют дополнительные ящики на башне Т90-М. Всего их 12. Слева и справа по 2 спереди, по 2 посередине и по 2 сзади.

Фото: «Уралвагонзавод» 

Эти коробки представляют собой модули передатчика и приемника радара. Это означает, что пространство вокруг танка постоянно сканируется на предмет угроз. При обнаружении приближающейся ракеты, гранаты или дрона-камикадзе защита автоматически срабатывает менее чем за 0,07 секунды. Система имеет функцию обнаружения ложных срабатываний и не срабатывает, если, например, по танку стреляют из стрелкового оружия или птица пролетает слишком близко.

Подлетающие ракеты уничтожаются осколочными зарядами

реклама



Защита осуществляется с помощью взрывных зарядов, размещенных в башне. Обычно предыдущая модель «Арены» имеет 16 зарядов взрывчатки. Вероятно, что «Арена-М» имеет такое же количество зарядов взрывчатки, однако официального подтверждения этому нет.

Уникальность системы «Арены-М» заключается в том, что взрывчатые заряды выбрасываются вверх только под действием давления газа. Это происходит, когда цель находится на расстоянии около 10 метров от танка. Заряд взрывчатого вещества соединен с резервуаром проводом и получает сигнал на детонацию от компьютера, когда цель находится на расстоянии 4 метров.

Вольфрамовая пластина в заряде взрывчатого вещества распадается на 400 осколков, которые со скоростью до 2000 м/с летят к цели, уничтожая ее. Поскольку направленный взрывной заряд взрывается на расстоянии от танка, снижается риск повреждения самого танка или важных приборов, таких как датчики или система камер. А поскольку заряд воспламеняется сверху, осколки вольфрама падают на землю. Это, в свою очередь, снижает риск поражения осколками находящихся в танке солдат.

Израильская система защиты Trophy отличается от российской разработки.

Атаки сверху как слабое место защитной системы

реклама



И у Trophy, и у «Арены» есть одно слабое место: атаки сверху. Особенно плохо защищена верхняя часть танков. Многие современные противотанковые средства поражения подлетают к цели и поражают ее сверху, например, FGM-148 Javelin.

Около 3 месяцев назад израильская оборонная компания Rafael объявила, что Trophy будет усовершенствована и станет эффективнее в защите от атак сверху. 

В настоящее время о намерении использовать Trophy заявили несколько западных стран. К ним относятся США, Великобритания и Германия. Недавно Германия получила свой первый танк Leopard 2 A7A1 с системой Trophy, которую Бундесвер описывает как «невидимый защитный щит». Однако это все еще старая версия. Ожидается, что новая система Trophy, способная отражать атаки сверху, будет представлена только в танке Leopard 2 A8.
Leopard 2 2 А7А1. Фото: Бундесвер
Ходят слухи, что «Арена-М» также защищает от атак сверху. Улучшения по сравнению с предыдущей версией включают в себя радиолокационные датчики вместо радиолокационной вышки, возможность обнаружения и поражения нескольких целей одновременно, меньшую восприимчивость к помехам и более быстрое время отклика.

В целом ни «Арена», ни «Арена-М» на данный момент не прошли боевые испытания. «Арена» была произведена лишь в небольших количествах в целях тестирования. «Арена-М» пока официально не представлена. Т-90М — первый российский танк, оснащенный этой системой в больших количествах.

Дополнительные меры защиты Т-90М

реклама



Несмотря на то, что такие системы активной защиты описываются как «защитный щит» и позиционируются оборонными компаниями как «высокоэффективные против угроз», они не являются непреодолимыми. В зависимости от системы вероятность успешной защиты от снаряда составляет от 55 до 90 процентов.

Многочисленные быстрые или постоянные атаки, радиоэлектронная борьба для подавления датчиков и современные многоступенчатые боеприпасы способны преодолеть систему активной защиты. Поэтому современные основные боевые танки имеют дополнительную защиту: так называемую динамическую защиту (ДЗ). Взрывчатые заряды взрываются при попадании в них снаряда. Это делается для того, чтобы уменьшить их воздействие, не допуская пробития брони за реактивной защитой.

Еще одной яркой особенностью Т-90М является наличие защитного каркаса вокруг башни. Это сделано для того, чтобы предотвратить пролет снарядов и беспилотников между башней и корпусом и взрыва там. Здесь нет реактивной брони (ДЗ), а повреждения могут вывести башню из строя, что существенно ограничивает боевую мощь танка.

Израиль уже много лет использует аналогичную защиту на своих основных боевых танках «Меркава», но только на задней части башни, а не по всему периметру.

Защитная конструкция на задней части башни танка «Меркава». Фото: REUTERS

Будет интересно посмотреть, получит ли Т-90М с «Ареной-М» такой своего рода каркас безопасности, как и другие Т-90М. Подобные сетчатые конструкции призваны смягчить атаки беспилотников или помешать им сбросить взрывные устройства на башню или даже в открытый люк сверху. Этот каркас придется отрегулировать очень точно, чтобы он не блокировал выброс взрывчатых зарядов «Арены-М».

Самый современный боевой танк России

В настоящее время Т-90М считается самым современным основным боевым танком России, состоящим на вооружении. Он находится на вооружении с 2019 года и является дальнейшим развитием танка Т-90 (с 1992 года), который в свою очередь создан на базе Т-72 (1973 года). По сравнению с Т-90, Т-90М имеет улучшенную броню башни и новую систему управления огнем. На башне установлен дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет «Корд» — это значит, что никому из экипажа не придется открывать люк и вручную управлять пулеметом при необходимости.

Он использует современную динамическую защиту «Реликт» и в целом имеет усиленную броню спереди и сзади. Мощность нового двигателя составляет 1130 л.с. Автомат заряжания башни 125-мм пушки был адаптирован для использования современных, более мощных боеприпасов, которые немного длиннее боеприпасов, использовавшихся ранее.

Боеприпасы, не находящиеся в автомате заряжания, перемещены в заднюю часть башни. Там есть продувочные клапаны. Если боеприпас детонирует после попадания в танк, взрывная волна может быть направлена наружу, давая экипажу шанс спастись.

Т-14 «Армата» заменит Т-90М

Преемником Т-90М должен стать танк Т-14 «Армата». Фактически, Т-14 является первым основным боевым танком с необитаемой башней, принятым на вооружение армии. Вся команда сидит внутри. Это повышает защиту солдат и позволяет построить башню более компактно.

В любом случае, беспилотные башни считаются будущим боевых танков. США рассматривают эту конструкцию для следующего «Абрамса», а в Европе есть соответствующие концепции с KF51-U Panther и Leopard 2 A-RC 3.0.

«Афганит»  как преемник «Арены-М»

Помимо необитаемой башни, Т-14 с системой «Афганит», как сообщается, имеет еще одну особенность, которая пока не является стандартным оборудованием западных танков. Предполагается, что это будет преемник «Арены-М». В ней используется радар с АФАР, который улучшает обнаружение снарядов. Кроме того, предполагается, что она сможет отражать действительно мощные атаки, но публично это пока не демонстрировалось.

Предполагается также, что «Афганит» автоматически применит меры мягкого поражения. К ним относятся ослепляющие инфракрасные и лазерные головки самонаведения, а также стрельба дымовыми патронами и ловушками. Сочетание мер мягкого поражения и фактического уничтожения приближающихся снарядов призвано повысить живучесть Т-14.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия технологии военная техника танк арена-м система защиты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
18
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
15
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
29
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
1
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
OPPO Find N5 станет первым складным смартфоном с экраном без складок и рейтингом IPX9
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
1
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
+
Новая RTX 5090 оказалась на 18% слабее RTX 4090 в Passmark
2
Цены на RDR2: Ultimate Edition в Steam взлетели до 10 тыс. рублей
1
Noise представила беспроводные наушники Master Buds с технологией Sound by Bose
+
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Новая версия Flyby11 больше не блокируется Microsoft
+
Появление DeepSeek R1 предоставило для небольших и средний стартапов возможности заработка
+
Впервые выйти на безубыточность китайский производитель электромобилей XPeng надеется в этом году
+

Популярные статьи

Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
122
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
94
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
60
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
13
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
+
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
2
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
3

Сейчас обсуждают

Виталий Саратов
09:09
Ну как бы в геншине в настройках макс 60 кадров, у меня фолд 4 на все на ультра и тоже 56 60 кадров
Galaxy S25 Ultra на базе Snapdragon 8 Elite показал в Genshin Impact всего 60 кадров в секунду
Кверт1919
09:09
Прибавьте к новому системному блоку новые перефирийные устройства: монитор, клавиатура, мышка, стол, кресло, наушники, или колонки ..+100 тысяч рублей к 100-150 тысячам рублей за системный блок, и все...
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Vorvort
09:09
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
_kurbashi_
09:06
Или кому-то. 🙃
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Айдар Кожагельдиев
09:06
Продам топовую 5090 😎 Адептам трассерных лучей и жрецам Хуанга наценка 100% . Цена топ 200000 рублей 🥳 осталось 5 шт . Возможен торг ☝️
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Олег Ситников
09:05
Почему?
Как увеличить срок службы SD-карты без потери данных
Cowboy Huggies
08:59
А что лучше купить i5 12400 или R5 5600? Какие у них достоинства и недостатки? "Идеально сбалансированный CPU в 2025 году должен выдавать 900+ баллов в CPU-Z" Тут писали, что CPU-Z это проплаченный т...
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Робин Гудеичь
08:57
https://technical.city/ru/video/GeForce-GTX-1650-protiv-GeForce-RTX-4050-mobilnaya https://www.youtube.com/watch?v=BOMTeJfT7B4 это уже текущее поколение, а он написал следующие.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Andrey Kovalchuk
08:52
Всем свидетелям иеговым про "да просто переходники не надо использовать и БП нормальные иметь" посвящается. Причём припекло с обеих сторон, что самое прикольное, и со стороны БП тоже. Хотя справедливо...
Сообщается о первом случае оплавления разъёма доп. питания GeForce RTX 5090 Founders Edition
Andrey Kovalchuk
08:50
Ну и как, норм "передаёт" 600 Вт, всё хорошо? Ну хавайте дальше, не обляпайтесь
Сообщается о первом случае оплавления разъёма доп. питания GeForce RTX 5090 Founders Edition
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем