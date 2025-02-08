В лабораторных условиях небольшая выбоина на дорожном покрытии исчезла менее чем через час после появления.

В Великобритании огромная проблема с выбоинами на дорогах. Только в 2024 году на устранение повреждений автомобилей, вызванных выбоинами, было потрачено 700 миллионов долларов.







Политики пообещали в этом году бороться с выбоинами на дорогах. По крайней мере в Англии к 2025 году планируется ликвидировать 7 миллионов выбоин. Предполагаемая стоимость работ: 2 млрд долларов.

Чтобы избежать таких огромных затрат в будущем, было бы лучше, если бы выбоин вообще не было. Именно на этом сосредоточены различные исследовательские проекты, в том числе проект Университета Суонси. Они обещают создать своего рода самовосстанавливающийся асфальт.

Асфальт в основном состоит из нефтепродуктов, битума и мелких камней. Со временем битум в асфальте окисляется. Это приводит к потере сцепления дорожного покрытия. При постоянном движении образуются трещины. В них попадает вода, из-за чего трещины постепенно увеличиваются. Это происходит особенно быстро в холодных регионах, когда вода замерзает и расширяется. И в какой-то момент появляется выбоина.

Подход исследователей заключается в добавлении к дорожному покрытию вещества, которое восстановит первоначальные свойства битума. С этой целью искусственный интеллект использовался для исследования поведения органических молекул в битуме. Затем результаты были смоделированы и окончательно проверены в лабораторных условиях.

В асфальт поместили части растений: споры. Сначала их замачивают в переработанном масле. Споры раздавливаются транспортом. Пока дорожное покрытие цело, ничего не произойдет. Но если есть трещина, то масло из спор может как бы выдавиться в трещину.

Само по себе масло трещину не заделывает. Оно делает битум вокруг достаточно мягким, чтобы он мог затечь в трещину. Это позволит на некоторое время устранить опасность образования выбоин, сообщает Guardian.

В лаборатории микротрещина исчезла менее чем через час после появления. В качестве бонуса часть отходов биомассы используется для производства новых дорожных покрытий, что означает меньшую потребность в нефтепродуктах. Это снижает выбросы CO 2 во время производства, а затем и во время технического обслуживания, поскольку новое дорожное покрытие требует меньшего количества ремонтов.

Однако новый асфальт не обладает способностью к бесконечному самовосстановлению. Исследователи подсчитали, что срок службы дорожного покрытия можно продлить на 30 процентов. Они считают, что их разработка может улучшить инфраструктуру во всем мире. При достаточном финансировании дальнейших исследований новое покрытие может быть готово к использованию на дорогах всего через несколько лет.