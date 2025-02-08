Астероид 2024 YR4 в настоящее время считается самым опасным астероидом в космосе. Он может столкнуться с Землей в декабре 2032 года.

Вселенная полна астероидов и камней, которые могут причинить огромный ущерб, если упадут на Землю. В этой бесконечной тьме новый алгоритм помогает астрофизикам быстрее и проще идентифицировать и отслеживать эти небесные тела. Недавно обнаруженный таким образом астероид 2024 YR4 имеет размеры от 60 до 90 метров и в настоящее время находится на расстоянии 43 миллионов километров от Земли — примерно на таком же расстоянии, как планета Венера. Ожидается, что в декабре 2032 года он приблизится к Земле на расстояние до 106 000 километров. В худшем случае он может упасть на Землю 22 декабря.



Еще на прошлой неделе вероятность столкновения астероида с Землей оценивалась в 1,2 процента. Это и так было очень много для астероида такого размера, но теперь эту вероятность пришлось снова пересмотреть в сторону увеличения. Однако паниковать не стоит, утверждают ученые из НАСА.

Центр изучения околоземных объектов НАСА рассчитал, что вероятность столкновения теперь составляет 2,3 процента. Таким образом, вместо вероятности 1:83 риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей составляет 1:43.

Небесное тело, обнаруженное в прошлом году, примерно такого же размера, как Тунгусский метеорит, упавший на территорию Сибири в 1908 году и уничтоживший там 2150 квадратных километров леса.

Тем не менее, астрономы говорят, что не стоит паниковать из-за риска столкновения. Риск столкновения с астероидом не всегда остается одинаковым, а меняется. ЕКА поясняет, что вероятность столкновения может снова упасть до 0, как только появятся обновленные данные о скорости и траектории его полета. Об этом станет известно в ближайшие месяцы. Ранее несколько астероидов и других объектов были включены в список «потенциально опасных», но затем снова исключены.

Так, ранее удалось обнаружить астероид 2022 SF289. Имея длину около 182 метров, он классифицируется как «потенциально опасный» астероид. Вашингтонский университет объясняет, что эта классификация обусловлена тем, что объект может уничтожить сразу несколько городов, если упадет на Землю в жилой местности. Однако в настоящее время серьезной опасности удара нет.

Важно понимать, что обозначение объекта «потенциально опасный» не означает неминуемую угрозу.

Ученые напоминают, что новый алгоритм обнаружения был разработан для выявления потенциально опасных астероидов в ходе десятилетнего исследования с использованием изображений из обсерватории в Чили. Научный центр оснащен 8,4-метровым зеркалом и 3200-мегапиксельной камерой, предназначенной для сканирования звезд и сбора данных.

Благодаря этой мощной обсерватории и инновационному алгоритму Земля станет немного безопаснее, поскольку технология позволит ученым заранее выявлять и отслеживать потенциальные угрозы из космоса.