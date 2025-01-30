Сообщается, что китайская модель искусственного интеллекта будет работать на чипах Huawei, которые могут конкурировать с процессорами Nvidia.

Всего за несколько часов после выхода ИИ-моделей DeepSeek буквально покорил весь мир. Китайский ИИ вызвал ажиотаж на фондовых рынках и удивление среди конкурентов. Приложение DeepSeek возглавило рейтинг загрузок магазинов приложений в 51 стране.







Как теперь стало известно, за успехом модели ИИ стоит известная компания. Предполагается, что большая языковая модель (LLM) DeepSeek R1 будет работает на процессорах Huawei.

Хотя модель была обучена на чипах Nvidia H800, вывод, по-видимому, выполняется чипами «Ascend 910C» компании Huawei. Вывод — это процесс, посредством которого модель ИИ выдает результат, используя знания, полученные в результате обучения.

Huawei выпустила процессоры «Ascend 910C» только прошлым летом. Они считаются самыми мощными ИИ-чипами, доступными в Китае, которые не производятся Nvidia.

Итак, таким образом, компания Huawei бросила вызов мировому лидеру рынка Nvidia, выпустив новое поколение специальных процессоров. После испытаний, проведенных интернет- и телекоммуникационными компаниями, чип «Ascend 910C» китайской компании был выпущен на рынок.

Технологически он находится на одном уровне с процессором Nvidia «H100», который был специально разработан для китайского рынка и поступил в продажу в октябре.

Чтобы замедлить технологический и военный рост Китайской Народной Республики, США все больше ограничивают экспорт в нее высоких технологий. Поэтому китайские компании, среди прочего, активизировали свои усилия по разработке собственных процессоров.

ИИ-чипы Huawei считаются самыми мощными в Китае среди всех, кроме Nvidia. Чтобы защитить свою долю рынка, в последние месяцы Nvidia представила несколько облегченных версий своих чипов для китайского рынка.

По данным Wall Street Journal, материнская компания TikTok Bytedance, оператор поисковой системы Baidu и телекоммуникационная группа China Mobile проявляют интерес к «Ascend 910C». Первоначальные заказы могут включать более 70 000 процессоров с общим объемом заказов около 2 млрд долларов.

Если DeepSeek действительно работает на «Ascend 910C», то Китай отныне успешно конкурирует с Nvidia в гонке за высокопроизводительные процессоры для искусственного интеллекта. Соединенные Штаты все больше ограничивают экспорт мощных чипов искусственного интеллекта в Китай, чтобы замедлить технологический и военный рост.

Например, особенно мощные и широко используемые графические процессоры Nvidia H100 запрещены в Китае. Не в последнюю очередь по этой причине Китай пытается наверстать упущенное в разработке и производстве микросхем. Цель КНР — стать более независимой от такого импорта.