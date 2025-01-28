Европа планирует дальнейшие миссии на Марс. Также разрабатывается новый так называемый космический буксир (транспортно-энергетический модуль) LightShip.

Европейское космическое агентство продолжает изучать варианты новых миссий на Марс. К ним относятся посадка примерно в 2035 году и разработка космического буксира, который значительно снизит стоимость полетов на Красную планету.

Визуализация космического буксира LightShip. Фото: ЕКА

Агентство объявило о смелых космических миссиях, которые будут реализованы в рамках европейской инициативы «Explore 2040». Основными целями являются развитие присутствия европейских спутников на низкой околоземной орбите, пилотируемые миссии на Луну и подготовка к полетам и исследованию Марса.

В декабре 2024 года Европейское космическое агентство (ЕКА) начало набор участников для предложения по точной посадке на Красную планету в рамках инициативы «Расширенные возможности входа, спуска и посадки на Марс». Как сообщает сайт European Spaceflight, ЕКА не предоставило точных подробностей о миссии, за исключением запланированной даты — 2035 год.

Решение о форме программы будет принято на совете в конце 2025 года. При оптимистичном сценарии агентство вскоре может начать работу над двумя беспилотными миссиями по высадке на Марс одновременно.

Напомним, запуск марсохода «Розалинд Франклин» запланирован на 2028 год. В ходе экспедиции он проедет несколько километров по поверхности Красной планеты, собирая образцы из-под ее поверхности. Для этого будет использован специальный бур, который позволит собирать материал с глубины 2 метра.

«Розалинд Франклин» станет первым марсоходом ЕКА на Марсе. Это важная часть программы ExoMars, в рамках которой в 2016 году был отправлен зонд Trace Gas Orbiter для поиска следов биологических процессов на Красной планете. В то время агентство планировало мягкую посадку посадочного модуля «Скиапарелли». Однако миссия закончилась разрушением платформы.

ЕКА также планирует проект космического буксира. LightShip предназначен для предоставления услуг межпланетного перемещения, при этом после подъема с Земли ракетой груз будет доставлен на точную орбиту вокруг Марса. Использование электротяги позволит снизить стоимость миссий на Красную планету.

LightShip в конечном итоге будет также использоваться для навигации и связи, что позволит будущим марсианским посадочным и орбитальным аппаратам отправлять на Землю огромные объемы научных данных. ЕКА планирует отправить несколько таких буксиров.

Агентство поручило европейским организациям провести исследование потенциальной платформы, которую можно было бы использовать для перевозки грузов. Выбранные консорциумы подготовят четыре отдельных отчета, посвященных не конкретным миссиям, а только имеющимся технологиям. В проекте участвуют Argotec, Deimos Space, Миланский политехнический университет в сотрудничестве с SITAEL и Redwire.

Судьба этого проекта также зависит от решения Совета министров в 2025 году. Оптимистичный сценарий предполагает анализ полной концепции миссии в 2026 году. Первая миссия LightShip может быть запущена в 2032 году.