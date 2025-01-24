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kosmos_news
Новая технология Sensify призвана превратить устройства «умного дома» в датчики движения
Речь идёт об устройствах ZigBee. Для этого процесса должно быть достаточно простого обновления программного обеспечения.

Устройства ZigBee, такие как лампы, розетки и выключатели, вскоре могут обрести совершенно новую практическую функцию. Благодаря новой технологии Sensify для использования их в качестве датчиков движения достаточно обновить прошивку.


Технология Sensify основана на технологии беспроводного сетевого зондирования (WNS) и обнаруживает помехи на радиочастотах. По словам Джастина МакКинни, соучредителя Ivani, технологической компании, стоящей за Sensify, для этого потребуется разместить не менее трех устройств в комнате и расположить их вокруг зоны обнаружения.

«Устройства отправляют сообщения друг другу, изучают базовую диагностическую информацию сети и обрабатывают ее для принятия решений об обнаружении присутствия людей», — рассказал МакКинни в интервью The Verge.

Технология уже находится на завершающей стадии разработки и имеет особое преимущество.

«Уже существуют десятки миллионов устройств с базовой прошивкой», — сказал МакКинни, имея в виду интеллектуальные системы освещения на базе ZigBee, такие как популярная лампа Philips Hue. 

Тем, у кого дома установлена такая система, больше не придется покупать оборудование, например, датчики движения, чтобы свет включался, когда человек входит в комнату, и выключался, когда уходит. Датчики движения работают даже без прямой видимости объекта.

По словам МакКинни, производительность Sensify сопоставима или даже превосходит производительность обычных PIR-датчиков (инфракрасный датчик движения). МакКинни также отмечает преимущество технологии в том, что в отличие от традиционных датчиков движения она не требует прямой видимости.

Однако он признает, что система не такая чувствительная, как датчики mmWave, которые могут даже фиксировать дыхание человека. Поэтому может случиться так, что свет выключится в комнате, где находится человек, который не двигается.

По словам МакКинни, уже есть несколько производителей, которые хотят вскоре внедрить эту технологию. Она подходит не только для интеллектуального управления освещением, но и может использоваться в других областях, таких как управление энергопотреблением, безопасность и даже уходом за пациентами.


#технологии #датчики движения #sensify #«умный дом»
Источник: theverge.com
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