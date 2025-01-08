Многие эксперты подозревают, что BTC в наступившем году продолжит свой рост. По словам Артура Хейса, бычий рост биткоина завершиться в марте. Затем он ожидает прибыли от альтернативных криптовалют.

Всех интересует, когда бычий рынок биткоина достигнет пика в 2025 году. Аналитик рынка Артур Хейс затрагивает этот вопрос в своей последней статье. Криптовалютный эксперт Хейс ожидает, что цена биткоина в этом году достигнет $250 000.







Утром 8 января крупнейшая криптовалюта торгуется на уровне $96 180. Биткоин установил свой последний рекордный максимум 17 декабря на уровне $108 268. Рост курса в настоящее время замедляется. В недельном тренде BTC все еще растет на два процента, но в дневном тренде он уже потерял четыре процента своей стоимости.

Хейс считает, что недавнее падение цены биткоина можно рассматривать как коррекцию в результате ажиотажа вокруг Трампа. Трамп был успешно избран следующим президентом США 5 ноября 2024 года. Поскольку он заранее сделал благоприятные комментарии в отношении криптовалют, рынок значительно вырос.

Сейчас ситуация, возможно, успокоилась, говорит Хейс. Значит, намеченная на 20 января инаугурация Трампа уже учтена в цене BTC. До приведения Трампа к присяге осталось почти две недели.

Совсем недавно Хейс предсказал, что коррекция курса произойдет ближе к дате инаугурации. В своих анализах он говорил о середине января. Теперь он пишет:

«Изменил ли я свое мнение по сравнению с моим последним постом? Почему-то да. Возможно, коррекция произошла с середины декабря до конца 2024 года, а не до середины января 2025 года».

Хейс считает, что в марте 2025 года биткоин прекратит рост, предварительно достигнув новых максимумов. Пока нет никаких свидетельств того, что дальнейший рост цены продолжится с этого момента.

После того, как Трамп вступит в должность в январе, Хейс, очевидно, ожидает дальнейшего роста. Он может возникнуть в результате ряда новых мер регулирования, объявленных Трампом. Новый закон о криптовалюте должен быть создан в течение первых 100 дней после его пребывания в должности.

Кроме того, меняется руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Политик, выступающий против криптовалюты (Гэри Генслер), уходит в отставку и уступает место стороннику криптовалют Полу Аткинсу, который мог бы способствовать созданию новых инвестиционных продуктов вокруг криптовалют.

Могут сыграть роль и некоторые другие факторы, пишет Хейс. Они включают в себя экономическую политику Китая и Японии. Серьезные изменения могут произойти и в денежно-кредитной политике США. Хейс не исключает девальвацию доллара.

Он также ожидает, что государственный аппарат будет модернизирован. С этой целью Трамп создает новое министерство под названием DOGE.

Хейс уже готовится к концу бычьего рынка BTC, переводя часть своего капитала в альткоины. После того, как BTC достигает вершины цикла, рынок криптовалют обычно смещается в пользу альтернативных криптовалют.





