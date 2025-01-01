Новый 2025 год принесёт большие перемены в мире криптовалют.







Стейблкоины в 2025 году – прорыв в области недорогих глобальных платежей

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В последние годы стейблкоины зарекомендовали себя как наиболее экономически эффективный способ перевода цифрового доллара по всему миру. Они обеспечивают молниеносные платежи без посредников, что предлагает предпринимателям, в частности, гибкую основу для инновационных платежных продуктов. Эта тенденция может значительно усилиться в наступившем 2025 году.

Несмотря на растущее распространение в одноранговом пространстве, многие крупные компании по-прежнему неохотно интегрируют стейблкоины в свои платежные потоки. Такие компании могли бы добиться значительной экономии, перейдя от традиционных платежей к системам на основе стейблкоинов.

В США, например, розничные комиссии по банковским картам составляют более 100 миллиардов долларов в год, что составляет около 2-3% от общего объема продаж. Эти затраты ложатся особым бременем на компании с низкой рентабельностью: местные кафе или небольшие рестораны, которые взимают около 30 центов за каждый проданный напиток или кусок торта, теряют значительную часть своей прибыли.

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Подобные проблемы существуют и в Европе, хотя и в другой форме. Европейский Союз ввел ограничения на межобменные комиссии, чтобы снизить затраты розничных продавцов (0,2% для операций по дебетовой карте и 0,3% для транзакций по кредитным картам). Тем не менее, из-за больших объемов транзакций комиссии составляют миллиарды долларов ежегодно.

Только в еврозоне ежегодно совершаются платежи по картам на сумму несколько триллионов евро, поэтому даже регулируемые верхние лимиты приводят к значительным общим комиссиям. Это бремя особенно затрагивает отрасли с большим количеством мелких транзакций или уже ограниченной маржой.

На этом фоне растущая интеграция стейблкоинов – с более дешевыми, более прямыми каналами оплаты и меньшим количеством промежуточных шагов – может создать стимул для компаний переосмыслить свои текущие платежные процессы.

Для малого и среднего бизнеса с лояльными клиентами, такими как кафе, местные магазины или пекарни, стейблкоины могут предложить решение этих проблем. Ожидается, что в 2025 году эти компании первыми отойдут от традиционных решений с использованием банковских карт и примут стейблкоины в качестве предпочтительного способа оплаты. Кроме того, более крупные компании могут начать рассматривать возможность прямой экономии этих 2-3% в качестве прибыли, что может спровоцировать революцию в структуре затрат.

Государственные облигации на блокчейне – смена парадигмы финансовой системы

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Государственные облигации на основе блокчейна могут создать новую цифровую форму процентных ценных бумаг в 2025 году без необходимости в механизмах мониторинга, связанных с цифровыми валютами, поддерживаемыми центральными банками (CBDC). В отличие, например, от биткоин-резерва, где компания, частное лицо или даже государство просто хранит BTC, государственные облигации представляют собой долговые обязательства, гарантированные государством. Это означает, что страна занимает деньги у инвесторов и соглашается выплачивать проценты в течение определенного периода времени и возвращать первоначальную сумму в конце. При наличии резерва биткоинов такого требования о погашении долга государством не существует, поскольку биткоин не выпускается и не поддерживается правительством.

Токенизированные государственные облигации переводят это государственное обязательство в цифровой формат на блокчейне. Это дает то преимущество, что торговлю можно сделать гораздо более эффективной, прозрачной и, возможно, более дешевой, чем на традиционных финансовых рынках. Кроме того, эти цифровые облигации могут использоваться в экосистеме децентрализованного финансирования (DeFi) в качестве обеспечения кредитов или деривативов, что расширяет их полезность за пределы традиционных облигаций.

Возможное использование блокчейна в торговле государственными облигациями в настоящее время тестируется во всем мире. В Великобритании цифровые ценные бумаги уже тестируются в регулируемой среде, чтобы прояснить юридические и технические вопросы на ранней стадии.

С другой стороны, в США, где в 2023 году в обращении находились государственные облигации на сумму более 23 триллионов долларов, даже небольшое повышение эффективности за счет автоматизированных и более прозрачных процессов может привести к значительной экономии затрат. Потенциал также есть в Европейском Союзе. Рынки облигаций там более разнообразны, поскольку многие страны выпускают собственные ценные бумаги. Если удастся реализовать первоначальные пилотные проекты с государственными облигациями на основе блокчейна, это может упростить торговые структуры в долгосрочной перспективе, снизить риски и в целом обеспечить большую эффективность и прозрачность европейской финансовой системы.

Токенизация как драйвер новых экономических моделей

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Токенизация активов обещает в наступившем году активизировать ранее неиспользованные рынки и ценности. Это может варьироваться от классических финансовых инструментов, таких как недвижимость или произведения искусства, до новых цифровых концепций, таких как токенизированные биометрические данные.

Сегодня уже есть примеры, которые дают представление о том, как эта тенденция может развиваться в ближайшие годы. В США, например, стартапы экспериментируют с токенизацией недвижимости, чтобы обеспечить частичное владение зданиями через блокчейн. Инвесторы теперь могут инвестировать небольшие суммы в недвижимость, которая раньше была доступна только крупным инвесторам.

В Европе первые правительственные учреждения и признанные финансовые игроки проделали новаторскую работу: Европейский инвестиционный банк уже выпустил цифровые облигации на основе технологии блокчейн. В Швейцарии поставщики финансовых услуг также работают над решениями для токенизации ценных бумаг, используя преимущества гибкой и благоприятной для инноваций правовой базы страны.

Основы для этих изменений уже заложены, и первые стандартизированные модели могут появиться в наступившем 2025 году, в которых люди даже сделают свои личные данные — например, в медицинской или биометрической области — доступными через смарт-контракты. Это принесет дополнительный доход и даст им больше контроля над собственными данными.

Эти события выходят далеко за рамки чисто финансовых стимулов и меняют то, как ценности рассматриваются и используются в глобальной экономике. Подобно тому, как гидроразрыв открыл ранее недоступные ресурсы, токенизация в эпоху цифровых технологий может раскрыть ранее неиспользованный потенциал.

Следующая волна внедрения криптовалюты

Хотя более 617 миллионов человек во всем мире владеют криптовалютами, но активно их используют лишь около 5-10%. Переход от пассивных владельцев к активным пользователям может быть осуществлён уже в 2025 году. Благодаря улучшенной инфраструктуре, снижению транзакционных издержек и более удобным для пользователя приложениям больше людей смогут напрямую ощутить преимущества технологии блокчейн.

Новые приложения в сфере стейблкоинов, DeFi, NFT, игр и ДАО помогут активировать существующих пользователей и привлечь новую аудиторию. Эти разработки могут не только стимулировать внедрение криптовалюты, но и проложить путь к инновационным бизнес-моделям, которые в полной мере используют преимущества технологии блокчейн.

Простота использования – шаг к массовому внедрению

Многие люди по-прежнему считают технологию блокчейна сложной, поскольку в ней используются технические термины и концепции, такие как «zkRollups» или «DeFi», которые новичкам трудно понять. Эта ситуация, вероятно, изменится к 2025 году, поскольку компании все чаще стремятся поставить удобство для пользователя на первый план, а технические детали по большей части отходят на второй.

Пользователи должны иметь возможность воспользоваться преимуществами без необходимости предварительного получения степени специалиста в области криптотехнологий.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на внутреннем функционировании блокчейна или отдельных протоколов, продукты будут все больше ориентироваться на интуитивно понятные концепции управления.

В США поставщики кошельков уже начали разрабатывать свои пользовательские интерфейсы, напоминающие знакомые финансовые приложения, а в Европе новые цифровые стратегии помогают устанавливать стандарты для улучшения пользовательского опыта.

Этого можно добиться с помощью комплексных решений, предлагающих удобные функции, аналогичные известным приложениям электронной коммерции или онлайн-банкинга. Например, можно управлять токенами, оформлять страховку или брать кредиты прямо в приложении, без необходимости глубоко вникать в технические тонкости блокчейна. Технология работает в фоновом режиме — как в случае с протоколами электронной почты или платформами потоковой передачи — и пользователи сосредотачиваются на реальной выгоде: быстром, безопасном и глобальном взаимодействии.

Итак, 2025 год обещает стать решающим для дальнейшего развития и интеграции технологии блокчейн. От стейблкоинов до государственных облигаций и приложений для массового рынка – отрасль сталкивается со сдвигом парадигмы, который может оказать долгосрочное влияние как на экономику, так и на общество.