Когда IBM представила свою технологию квантовых вычислений, компания заявила, что такие вычисления будет сложно выполнить на классических компьютерах. Теперь команда исследователей провела эксперимент, в ходе которого превзошли результаты квантового компьютера с помощью C64, домашнего компьютера с 64 КБ оперативной памяти.
Эксперимент представляет собой дружеский ответ IBM на их заявление. Как сообщает YTech, исследователи постоянно подчеркивают это в своей статье.
Сначала исследователи купили дешевый C64. В отличие от квантовых компьютеров с мощными 127-кубитными процессорами, C64 имеет всего 64 килобайта памяти и процессор с частотой около одного мегагерца.
Чтобы провести необходимые вычисления на компьютере (они назвали новую модификацию «Qommodore 64»), они запрограммировали игровой картридж с 2500 строками ассемблерного кода 6502. Затем C64 был подключен к монитору с помощью HDMI-конвертера и снабжен достаточно мощным источником питания.
C64 потребовалось около четырех минут для расчета отдельных точек данных. Как отмечают исследователи в своей статье, нынешним ноутбукам иногда для выполнения вычислений требуются лишь доли секунды. Тем не менее, C64 дает относительно точные результаты и значительно более энергоэффективен, чем квантовый компьютер.
Чтобы подчеркнуть несерьезный тон своего эксперимента, исследователи предлагают полный исходный код для бесплатного использования — в виде рукописной копии на папирусе или в виде слайд-шоу на старой видеокассете.
Исследователи приходят к выводу, что C64 может быть одним из старейших и самых медленных устройств, которые до сих пор способны выполнять такие вычисления. Даже современные маленькие гаджеты имеют процессор, который теоретически способен выполнять эти вычисления.