Этот эксперимент — дружеский ответ IBM, которая утверждает, что только квантовые компьютеры смогут выполнять такие вычисления.

Когда IBM представила свою технологию квантовых вычислений, компания заявила, что такие вычисления будет сложно выполнить на классических компьютерах. Теперь команда исследователей провела эксперимент, в ходе которого превзошли результаты квантового компьютера с помощью C64, домашнего компьютера с 64 КБ оперативной памяти.

C64 всё равно вряд ли сможет обогнать квантовый компьютер. Фото: Shutterstock/MargJohnsonVA

Эксперимент представляет собой дружеский ответ IBM на их заявление. Как сообщает YTech, исследователи постоянно подчеркивают это в своей статье.

Экспериментальная система С64. Изображение: sigbovik

Сначала исследователи купили дешевый C64. В отличие от квантовых компьютеров с мощными 127-кубитными процессорами, C64 имеет всего 64 килобайта памяти и процессор с частотой около одного мегагерца.

Чтобы провести необходимые вычисления на компьютере (они назвали новую модификацию «Qommodore 64»), они запрограммировали игровой картридж с 2500 строками ассемблерного кода 6502. Затем C64 был подключен к монитору с помощью HDMI-конвертера и снабжен достаточно мощным источником питания.

C64 потребовалось около четырех минут для расчета отдельных точек данных. Как отмечают исследователи в своей статье, нынешним ноутбукам иногда для выполнения вычислений требуются лишь доли секунды. Тем не менее, C64 дает относительно точные результаты и значительно более энергоэффективен, чем квантовый компьютер.

Чтобы подчеркнуть несерьезный тон своего эксперимента, исследователи предлагают полный исходный код для бесплатного использования — в виде рукописной копии на папирусе или в виде слайд-шоу на старой видеокассете.

Исследователи приходят к выводу, что C64 может быть одним из старейших и самых медленных устройств, которые до сих пор способны выполнять такие вычисления. Даже современные маленькие гаджеты имеют процессор, который теоретически способен выполнять эти вычисления.



