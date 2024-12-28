Hyundai IONIQ 5 находился в пути по Индии в течение 2 недель и 26 декабря установил новый мировой рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В этом туре внедорожник «преодолел максимальный перепад высот для электромобиля», когда-либо задокументированный. Во время своего путешествия электромобиль был в тяжелейших условиях на фоне экстремальной погоды.
Тур начался на горном перевале Умлинг Ла в Лех Ладакхе, где находится самая высокая автомобильная дорога в мире на высоте 5799 метров.
Оттуда IONIQ затем поехал в город Куттанад в регионе Керала на юге Индии, который находится на 3 м ниже уровня моря. При общем пройденном расстоянии 4956 км машина преодолела перепад высот 5802 м.
«Производительность IONIQ 5, продемонстрированная в таких экстремальных условиях, отражает технологические разработки Hyundai Motor Company», — заявил впоследствии Унсу Ким, глава Hyundai Motor India.
Это событие показывает, что электромобиль может справиться с жарким и влажным климатом на юге Индии, а также с ледяным холодом и крутыми горными дорогами на севере страны.
Внедорожник имеет батарею емкостью 72,6 кВтч и запас хода 460 километров. Во время остановок для зарядки в пути зарядить аккумулятор можно довольно быстро благодаря напряжению 800 Вольт.
Скоро выйдет приемник Hyundai IONIQ 5, сообщает портал Electrek. Обновленная модель популярного внедорожника будет иметь больший запас хода благодаря более крупной батарее емкостью 84 кВтч, а у автомобиля будет новый дизайн.