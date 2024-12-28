Электромобиль сумел проехать по самой высокогорной дороге мира в Гималаях в Индии в чрезвычайно суровых условиях. Ни один электромобиль раньше никогда не ездил по дороге на такой высоте.

Hyundai IONIQ 5 находился в пути по Индии в течение 2 недель и 26 декабря установил новый мировой рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В этом туре внедорожник «преодолел максимальный перепад высот для электромобиля», когда-либо задокументированный. Во время своего путешествия электромобиль был в тяжелейших условиях на фоне экстремальной погоды.

Автомобиль ехал по самой высокогорной дороге мира в Гималаях. Фото: Hyundai Motor

Тур начался на горном перевале Умлинг Ла в Лех Ладакхе, где находится самая высокая автомобильная дорога в мире на высоте 5799 метров.

IONIQ 5 на шоссе Индии. Фото: Hyundai Motor

Оттуда IONIQ затем поехал в город Куттанад в регионе Керала на юге Индии, который находится на 3 м ниже уровня моря. При общем пройденном расстоянии 4956 км машина преодолела перепад высот 5802 м.



«Производительность IONIQ 5, продемонстрированная в таких экстремальных условиях, отражает технологические разработки Hyundai Motor Company», — заявил впоследствии Унсу Ким, глава Hyundai Motor India.

Это событие показывает, что электромобиль может справиться с жарким и влажным климатом на юге Индии, а также с ледяным холодом и крутыми горными дорогами на севере страны.



Ни одному электромобилю пока не удалось подняться так высоко, как Hyundai IONIQ 5 в Индии. Фото: Hyundai Motor

Внедорожник имеет батарею емкостью 72,6 кВтч и запас хода 460 километров. Во время остановок для зарядки в пути зарядить аккумулятор можно довольно быстро благодаря напряжению 800 Вольт.

Скоро выйдет приемник Hyundai IONIQ 5, сообщает портал Electrek. Обновленная модель популярного внедорожника будет иметь больший запас хода благодаря более крупной батарее емкостью 84 кВтч, а у автомобиля будет новый дизайн.