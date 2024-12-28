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Солнечный зонд «Паркер» подал на Землю первые сигналы, пролетев мимо Солнца
Зонд НАСА успешно пережил полет к Солнцу.

Солнечный зонд НАСА «Паркер» совершил пролет мимо Солнца. Зонд НАСА не только установил 24 декабря рекорд скорости, но и подошел к Солнцу ближе, чем когда-либо прежде. Теперь он впервые после рекордного полета послал на Землю первый сигнал.
Фото: REUTERS/ НАСА
Отправленный звуковой сигнал указывает на то, что солнечный зонд «Паркер» находится в хорошем состоянии и работает нормально, пишет 27 декабря НАСА. Когда он приблизился на расстояние 6,1 млн км от Солнца, команда Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL), которая управляет зондом, не имела с ним контакта.

Сигнал достиг Земли незадолго до полуночи 26 декабря по местному времени (около 8 часов утра по московскому времени 27 декабря). Команда ожидает дальнейших данных помимо короткого сигнала 1 января.

Эти данные должны рассказать исследователям больше о том, как материал вблизи Солнца нагревается до миллионов градусов. Близкие пролеты позволяют зонду проводить измерения, которые предоставляют информацию о солнечном ветре, то есть потоке материала, который постоянно исходит от Солнца. Цель состоит в том, чтобы определить происхождение солнечного ветра и то, как энергичные частицы ускоряются почти до скорости света.

Ранее компания Flybys предоставила новую информацию о солнечных бурях. Кроме того, можно было бы создать карту внешней солнечной атмосферы.

Последний маневр, в ходе которого зонд подлетел близко к Венере, чтобы использовать ее гравитацию и набрать импульс для выхода на новую орбиту, состоялся 6 ноября. Никаких дальнейших подобных маневров не планируется, а это означает, что солнечный зонд «Паркер» достиг своего последнего курса. Поправки курса сейчас вносятся с наземной станции на Земле.

Напомним, в канун Рождества зонд НАСА подошел к Солнцу ближе, чем любой искусственный объект когда-либо прежде. 

По расчетам НАСА, зонд размером с небольшой автомобиль развивал скорость около 690 000 километров в час в ближайшей к Солнцу точке и мог выдерживать температуру около 1000 градусов по Цельсию.

Зонд летел быстрее, чем любой другой объект, построенный людьми на сегодняшний день. Для защиты инструментов он оснащен теплозащитным экраном толщиной 11,4 сантиметра, изготовленным в основном из углерода. Он выдерживает температуру до 1400 градусов и защищает от сильного солнечного излучения.

 Зонд также исследует, как формируются солнечные бури. Они выбрасываются в космос после извержений на Солнце и могут поразить Землю. Запущенный в августе 2018 года и весящий около 700 кг зонд, до сих пор вращался вокруг Солнца по высокоэллиптическим орбитам. 

По данным НАСА, во время своего первого пролета в октябре 2018 года он подошел к Солнцу ближе, чем любой другой космический корабль до этого, на расстоянии 42,7 млн км. В 2021 году это был первый зонд, пролетевший через корону, то есть внешний слой солнечной атмосферы. В 2023 году он даже приблизился к поверхности Солнца на расстояние немногим более 7 млн км.

Помимо зонда НАСА, вокруг Солнца вращается европейский солнечный зонд. Solar Orbiter был запущен в 2020 году и, как ожидается, будет работать как минимум до 2026 года. ЕКА также использует его для изучения солнечного ветра и космической погоды. Дополнительно собираются данные о солнечных полюсах и магнитном поле Солнца.

Дополнительные данные, собранные «Паркером», будут доступны только в конце января, когда основная антенна зонда будет направлена на Землю.

Для сравнения: Земля находится в среднем на расстоянии около 150 млн км от Солнца, а ближайшая к Солнцу планета, Меркурий, находится на расстоянии около 58 млн км.

Ожидается, что 22 марта и 19 июня зонд снова приблизится к Солнцу на расстояние около 6 млн км.



#космос #наса #солнце #паркер
Источник: blogs.nasa.gov
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