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kosmos_news
Breaking Defense: Новые спутники США призваны обнаруживать враждебные действия Китая и России
Космическое командование США ожидает, что новые спутники будут готовы к использованию в следующем году. Их основной задачей станет обнаружение угроз в космосе, особенно со стороны России и Китая.

Последние годы показали, что развитая космическая инфраструктура на околоземной орбите имеет особое значение в обеспечении национальной безопасности. Примером страны, которая инвестирует в соответствующие технологии, считаются США, являющиеся на данный момент гегемоном в космических разработках, в том числе и военных.


Космос уже много лет используется мировыми державами для ведения оперативной деятельности. Однако именно СВО и события на Ближнем Востоке напомнили многим странам, почему космос так важен для безопасности. Спутниковые системы обеспечивают ключевые возможности в области наблюдения, связи, навигации и раннего предупреждения.Для повышения обороноспособности страны с использованием космоса разрабатываются новые решения по защите от угроз со стороны потенциальных противников. 

Последний пример — американские спутники Silent Barker, которые военные США готовят к поступлению на вооружение в следующем году.

На днях глава Космического командования США заявил, что Космические силы планируют внедрить новые спутники для обнаружения угроз в космосе. Это аппараты проекта Silent Barker, которые были запущены в сентябре 2023 года на борту ракеты Atlas V. С тех пор спутники прошли серию испытаний, подтвердивших их эффективность.

Примечательно, что никогда не было точно подтверждено, сколько спутников было запущено в рамках этой миссии. Уточнялось лишь, что устройств было «минимум два». По словам представителей американских военных, к первым оперативным действиям аппараты будут готовы в начале 2025 года.

Спутники Silent Barker были разработаны и запущены Космическими силами США в сотрудничестве с Национальным разведывательным управлением (NRO). Их задача — отслеживать объекты и обнаруживать враждебные намерения Китая и России на геостационарной орбите (ГСО), то есть примерно в 35 000 км над Землей.

Защита объектов в космосе становится все более важной. Время от времени представители властей в Пекине или Москве угрожают уничтожить космическую инфраструктуру стран, которые они считают враждебными своим интересам. СВО доказала, что на первом этапе конфликта целью является отсечение противника от коммуникаций. Геостационарная орбита (геоорбита) — это место, где размещаются устройства для этой цели.

Поэтому Космические силы США вместе со своими союзниками пытаются разработать новые системы, которые позволят обнаруживать угрозы до потери ключевых элементов космической инфраструктуры. С этой целью США также планируют принять на вооружение, в частности, новый радар - Deep Space Advanced Radar Capability (DARC).

В настоящее время соответствующая технология разрабатывается компанией Northrop Grumman. Радар DARC также призван предоставить необходимые возможности по обнаружению объектов на геостационарной орбите как США, так и их союзникам. По данным сайта Breaking Defense, американцы планируют закупить в общей сложности три радара DARC, которые будут предоставлять данные в США, Австралию и Великобританию.

#россия #сша #китай #космос #военная техника #спутники
Источник: breakingdefense.com
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