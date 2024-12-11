General Motors уходит из сферы роботакси. Проект обошёлся компании в 10 миллиардов долларов. Авария сорвала реализацию проекта.

Потратив миллиарды долларов, General Motors отказывается от проекта беспилотных роботакси. Вместо этого группа хочет полагаться на вспомогательные системы в машинах, которые в конечном итоге позволят осуществлять автономное вождение на частных автомобилях. Ожидается, что эта технология позволит ежегодно приносить 1 миллиард долларов, заявила GM.

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Автопроизводитель долгое время работал над созданием сервиса беспилотного такси вместе со своей дочерней компанией Cruise. Стоимость проекта составила около 10 миллиардов долларов. У Cruise были амбициозные планы развития, и она хотела запустить свой бизнес в Токио после ряда городов США. Уже испытывались новые типы транспортных средств без руля и педалей.

Осенью 2023 года развитие проекта внезапно прекратилось после аварии в Сан-Франциско. На перекрестке женщину сбила обычная машина, но она отбросила пострадавшую перед беспилотным автомобилем Cruise.

Роботакси не смогло затормозить, и женщина оказалась прямо под ним. Однако программное обеспечение этого не заметило: женщину роботокси протащило на 6 метров.

Авария имела серьезные последствия для Cruise, отчасти потому, что руководство изначально представило ее более безобидной. Cruise лишилась лицензии на оказание транспортных услуг в Сан-Франциско, автомобили были выведены из эксплуатации, а руководство компании сменилось. Дочерняя компания GM снова начала тест-драйвы несколько месяцев назад.

Теперь GM отметила, что расширение бизнеса роботакси потребует времени и значительных ресурсов, а рынок становится все более конкурентным. Дочерняя компания Google Waymo в настоящее время является самым успешным разработчиком роботакси и перевозит пассажиров в нескольких городах США.

Сейчас автомобили Waymo совершают более 150 000 пассажирских перевозок в неделю. Другой конкурент, Zoox, принадлежащий Amazon, планирует вскоре предлагать аналогичные услуги, помимо других городов, в Лас-Вегасе и Сан-Франциско.

Глава Tesla Илон Маск хочет начать производство роботакси без руля и педалей в 2026 году. Предполагается, что Cybercab, представленный в октябре, будет опираться при передвижении только на камеры, в то время как Waymo и Zoox также полагаются на значительно более дорогие лазерные радары, которые сканируют окрестности. Это решение дало бы Tesla значительное преимущество в затратах на производство роботакси.

Многие эксперты сомневаются, что безопасное автономное вождение в любых ситуациях возможно только с помощью камер. Но Маск приобрел большой политический капитал благодаря поддержке будущего президента США Дональда Трампа.

В результате отраслевые обозреватели в США предполагают более мягкое регулирование, от которого Tesla выиграет. Маск заявил, что хочет производить до 2 миллионов роботакси в год.

Apple прекратила свою программу по разработке беспилотных автомобилей в феврале после многих лет разработки и миллиардов затрат.