Tesla хочет конкурировать с китайскими дешевыми моделями VW ID 3 и BYD Dolphin.

Дискуссии вокруг нового автомобиля Tesla стоимостью всего $25 000 не прекращались в течение всего уходящего года. Как сообщалось в октябре, глава Tesla Илон Маск недавно отказался от дешевой модели.

Но Model Q, похоже, всё же появится на рынке. По данным ресурса t3n, автомобильная компания окончательно утвердила планы по созданию компактного электромобиля на встрече инвесторов. Ожидается, что Model Q появится на рынке в первой половине 2025 года.



В течение многих лет ходили слухи, что Tesla планирует выпустить бюджетную модель начального уровня по цене $25 000. Илон Маск пообещал выпустить такой автомобиль в 2025 году.

Однако Маск недавно опроверг подобные сообщения. По его словам, обычная машина стоимостью $25 000 «бессмысленна». Вместо этого основное внимание в компании будет уделено роботакси. Но теперь появилась информация, что всё-таки может появиться компактный и недорогой электромобиль.



Согласно отчету Global China EV, глава IR Tesla Трэвис Аксельрод, как сообщается, озвучил соответствующие планы производителя электромобилей на встрече инвесторов Deutsche Bank.

Соответственно, Tesla выпустит Model Q в первой половине 2025 года. Электромобиль должен стоить менее $30 000. На рынке США даже можно будет заплатить за новинку около $25 000 после получения субсидий от властей. Из информации, которая стала известна на данный момент, неясно, скоро ли Model Q будет запущена в Европе. В Китае Model Q может даже появиться на рынке менее чем за $20 000.

По словам Аксельрода, Model Q будет на 15 процентов меньше и на 30 процентов легче, чем Model 3. Длина должна составлять почти четыре метра. Затраты на производство должны быть значительно ниже и составлять лишь половину от стоимости Model 3. Оснащенная литий-железо-фосфатными батареями емкостью 53 или 75 киловатт-часов, Model Q должна достичь запаса хода около 500 километров. Для сравнения: новая версия Model 3 в дальнемагистральном варианте должна проехать более 700 километров на одном заряде аккумулятора.

Model Q, вероятно, будет конкурировать с VW ID 3 и BYD Dolphin. Ежемесячно в Китае продается около 20 000 моделей обоих автомобилей. С дешевым электромобилем Tesla может быть легче достичь своей цели — роста на 20–30 процентов продаж в 2025 году.