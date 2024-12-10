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kosmos_news
Xiaomi представила свой новый электромобиль YU7 с необычным дисплеем в салоне
После электрического седана производитель смартфонов представил электрический внедорожник, имеющий знакомый дизайн Ferrari.

Когда Xiaomi выпустила на рынок свой первый электромобиль, он сразу стал бестселлером. Теперь китайская технологическая группа активизирует свою деятельность в этой области. Глава компании Лэй Цзюнь опубликовал первые официальные изображения Xiaomi YU7 на платформе X.
Фото: Xiaomi 
Это электрический внедорожник. По словам главы компании, выход на рынок должен состояться в июне или июле следующего года. Помимо первых изображений и неопределенной даты запуска, основатель Xiaomi пока не раскрыл никаких ключевых подробностей о YU7.
Фото: Xiaomi 
За последние несколько недель электромобиль несколько раз видели на дороге. В то время он был еще хорошо замаскирован, но заметные линии все же проглядывались. Официальные изображения теперь подтверждают, что Xiaomi основана на хорошо известном дизайне Ferrari.
Фото: Xiaomi 
Длинный капот, плоская передняя часть, тесноватая на вид кабина водителя и резко покатая задняя часть. Эти довольно необычные пропорции очень напоминают Ferrari Purosangue.

Xiaomi YU7 будет иметь длину 4999 миллиметров, высоту 1600 миллиметров и ширину 1996 миллиметров. Колесная база составляет 3000 миллиметров, а вес – 2,4 тонны.
Xiaomi YU7. Фото: Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ)
Как выглядят салон и интерьер, пока остается тайной. Однако на более ранней фотографии был замечен необычный дисплей. Это означает, что экран проходит узкой полосой по всей ширине кабины.


То, что отображается на вытянутом экране, невозможно увидеть на изображениях. Было бы очевидно, что там будет отображаться основная информация о вождении. Ожидается, что также будет доступен более крупный сенсорный экран на центральной консоли.

Глава Xiaomi еще не раскрыл никаких характеристик, касающихся батареи, запаса хода, моторизации или цены. Электрический внедорожник, скорее всего, будет основан на той же платформе, что и первый автомобиль Xiaomi, который с весны представлен на рынке Китая. Вероятно, снова появятся варианты с двумя двигателями и с одним двигателем.

Что касается мощности батареи, также ожидается три варианта. Xiaomi может использовать те же батареи, что и в SU7. Емкость аккумуляторов тогда составит 73,6 кВтч, 94,3 кВтч и 101 кВтч.


#xiaomi #автомобили #электромобили
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