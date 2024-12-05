В ночь с 4 по 5 декабря BTC обновил исторический максимум, поднявшись к отметке $100 000. Биткоин только достиг ключевой ценовой отметки, которую ждали столько лет в криптосообществе, а эксперты уже размышляют, когда актив дойдёт до $250 000.

Биткоин продолжает бить новые рекорды и впервые достиг ключевой и психологически важной отметки в $100 000.

Итак, в ночь с 4 по 5 декабря криптовалюта торговалась на уровне $100 000, что стало не просто еще одним новым историческим максимумом, а психологически важным, ключевым уровнем для цифрового актива. Историческое событие, которого ждали и прогнозировали столько лет, произошло примерно в 6 утра по московскому времени.Текущий рост ведущего актива крипторынка сопровождается огромными притоками в торгуемые на биржах фонды (ETF).

«Решающим катализатором ралли является и остается перспектива появления дружественного к криптовалютам главы государства США и связанная с этим надежда на ослабление регуляторных винтов в следующем году», — говорит Тимо Эмден из аналитического центра Emden.

21 ноября, стало известно, что свой пост главы SEC покинет Гэри Генслер, а его место руководителя регулятора фондовой биржи США займет дружественный к криптоактивам ставленник Трампа.

Дополнительный стимул к росту BTC до $100 000, вероятно, предоставило сообщение в «Financial Times», согласно которому Trump Media and Technology Group собирается приобрести компанию по торговле криптовалютой Bakkt Holdings.

«Очевидный интерес Трампа к более активному участию в этой сфере на личном уровне способствовал оптимизму относительно того, что криптовалюты станут главным приоритетом после его вступления в должность», — ранее сказал Стефан Уэллетт, генеральный директор торговой платформы FRNT в Торонто.

Избранный президент США Дональд Трамп владеет почти 53 процентами акций Trump Media, которая управляет онлайн-сетью Трампа Truth Social.

«Если сделка будет завершена, это станет еще одним вотумом доверия отрасли», — говорит Тимо Эмден.

При этом аналитики уже ожидают достижения следующего ключевого уровня для биткоина. И если Майкл Сэйлор думает, что биткоин в конечном итоге будет стоить $13 млн, то другие аналитики не спешат и прогнозируют следующую целевую цену в $200 - 250 тысяч.

Гаутам Чугани, управляющий директор по глобальным цифровым активам Bernstein, рекомендует покупать всё, что можно. Специалист уверен, что целевая цена на биткоин в $200 000 будет достигнута к концу 2025 года. По его словам, «при текущей цене соотношение риск/прибыль будет благоприятным в течение следующих 12 месяцев».

Аналитики из фирмы Standard Chartered полагают, что на этом бычьем рынке биткоин достигнет нового исторического максимума в $250 000.

Эксперт рынка Артур Хейс также назвал это значение целевой ценой. В любом случае, этого уровня можно достичь только в следующем году.

По мнению Чарльза Эдвардса, известного трейдера, значительных прибылей от текущего ценового ралли можно ожидать только после того, как шестизначная рыночная стоимость будет впервые пробита — что и случилось 5 декабря.

«Биткоин вступает в параболическую фазу раз в четыре года. Эта фаза начинается при сумме выше 100 000 долларов», — написал Эдвардс.

Таким образом, Эдвардс согласился с аналитиками Standard Chartered и Артуром Хейсом в своей оценке. Для того, чтобы BTC поднялся до желаемой цели в $250 000, потребуется 150-процентный рост со $100 000, который, вероятно, продлится несколько месяцев в 2025 году.