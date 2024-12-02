Утром 2 декабря цена XRP обновила максимум за семь лет на уровне $2,498, сместив стейблкоин USDT с третьей позиции по капитализации ($136,2 млрд).

За сутки XRP вырос на 27,8%. За последние две недели токен подорожал на 105,5%, за месяц – на 365,8%.







Часовой график XRP/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Таким образом, 2 декабря цена актив обновил максимум за семь лет на уровне $2,498, сместив на некоторое время стейблкоин USDT с третьей позиции по показателю капитализации ($136,2 млрд).Итак криптовалюта проекта Ripple становится лидером в топ-10 по росту курса. Но почему монета сейчас приносит такой огромный доход инвесторам?

На самом деле криптовалюте еще далеко до своего исторического максимума, который был установлен в январе 2018 года на уровне $3,84. С тех пор потеря в стоимости составила без малого 50 процентов.

После рекордного максимума оборотное предложение резко возросло. В то время в обращении находилось всего 38 миллиардов монет. Сегодня существует уже 57 миллиардов XRP. Максимальный запас криптовалюты — 100 миллиардов единиц.

Поэтому некоторые аналитики опасаются, что XRP никогда больше не сможет достичь нового рекордного максимума. Оптимисты ожидают масштабного прорыва. Известный трейдер Crypto Michael еще в июле предсказал прорыв.

«Нас ждет исторический прорыв XRP! За все годы криптотрейдинга я ни разу не видел восстановления после семилетнего застоя», — написал Crypto Michael на своем аккаунте на платформе X (@MichaelXBT).

По его словам, возможно, мы станем свидетелями одного из самых значительных прорывов в истории криптовалют.

Однако аналитик не назвал точную целевую цену. В комментариях встречаются всевозможные спекуляции, масштабы которых зачастую нереальны. Некоторые пользователи ожидают, что цена XRP составит 25 долларов.

Криптовалюта в этом случае должна будет достичь рыночной капитализации в 1,4 триллиона долларов. Таким образом XRP станет второй по величине монетой после биткоина. Издание Altcoin Daily прогнозирует реалистичную целевую цену в пять долларов на бычьем рынке 2025 года.

Возникает вопрос: почему цена XRP сейчас так сильно растет? Появляются некоторые позитивные события, которые должны принести будущую прибыль всему крипторынку.

XRP растет особенно сильно, потому что ожидаемые политические изменения могут оказать особенно положительное влияние на монету. XRP находится в юридических спорах с властями США с 2020 года.

Обвинения были выдвинуты Комиссией по ценным бумагам и биржам США при тогдашней администрации Трампа. При администрации Байдена и ее главе Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслере атака на проект велась особенно агрессивно.

Однако в обозримом будущем этому, вероятно, придет конец. Трамп снова вступит в должность 20 января. Со времени своего последнего правления он превратился в защитника криптовалют.

Поэтому продолжения иска против Ripple не ожидается. Глава SEC Генслер, скорее всего, не сможет сохранить свою должность. Это должно обеспечить юридическую безопасность криптовалюты XRP после многих лет забвения. Криптовалюта становится все более привлекательной в качестве инвестиции.

Существует также новый интерес со стороны институциональных инвесторов. XRP считается банковской монетой и поэтому, вероятно, будет особенно активно процветать благодаря этой тенденции. Кроме ого, ожидается выпуск спотовых ETF на XRP.