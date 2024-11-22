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kosmos_news
Финский концорциум будет сотрудничать с Lockheed Martin для разработки космических технологий
ICEYE станет лидером промышленного консорциума, который будет предоставлять передовые космические и аналитические технологии. Программа демонстрирует готовность Финляндии разрабатывать и внедрять передовые космические технологии двойного назначения.

ICEYE, мировой лидер в использовании спутников наблюдения Земли, оснащенных радарами с синтезированной апертурой (SAR), станет лидером промышленного консорциума в программе Министерства обороны Финляндии по участию в программе F-35 (F-35 Industrial). Консорциум будет разрабатывать передовые космические технологии и возможности разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR) для военных, включая Вооруженные силы Финляндии.
Фото: ICEYE
Консорциум, состоящий из ICEYE и ведущих финских компаний — Insta, Huld, DA-Group и Финского метеорологического института в качестве поставщика — будет сотрудничать с Lockheed Martin в разработке технологии. Сотрудничество позволит разработать революционные технологии, такие как аналитика с использованием искусственного интеллекта (ИИ), разработка мобильных разведывательных станций ISR, расширенная аналитика и высококачественные изображения SAR.

Системы SAR работают при любых погодных условиях и освещении, что делает их особенно полезными в сложных арктических условиях на северном фланге НАТО. Спутниковая разведка остается ключевым инструментом поддержки военных операций на суше, на море и в воздухе, и новая программа демонстрирует готовность Финляндии разрабатывать и внедрять передовые технологии двойного назначения, которые повышают оперативную эффективность и результативность на современном поле боя.

Партнерство между ведущими разработчиками в оборонной и космической промышленности направлено на поддержку Вооруженных сил Финляндии в повышении надежности поставок и укреплении позиций страны как лидера в современных космических технологиях. Передовые технологии также создают возможности для дальнейшего развития и расширения сотрудничества с союзниками по НАТО и другими странами-союзниками, открывая членам консорциума путь к увеличению экспорта.

«Это партнерство соответствует нашим амбициям по укреплению информационного потенциала и развитию передовых технологий, предоставляя Вооруженным силам Финляндии и союзникам необходимые знания и возможности для поддержания стратегического преимущества», — сказал Пекка Лаурила, главный стратегический директор и со- основатель ICEYE.

Lockheed Martin Space предоставит свои решения для обработки данных с датчиков нового поколения и системы глобального автоматического распознавания целей (GATR), поддерживаемой искусственным интеллектом (ИИ). Облачное программное обеспечение GATR автоматизирует анализ спутниковых изображений, используя алгоритмы глубокого обучения и библиотеки с открытым исходным кодом для быстрого выявления и классификации объектов на больших территориях по всему миру.

«Передовые решения Lockheed Martin для выполнения миссий предоставят Силам обороны Финляндии улучшенную ситуационную осведомленность и надежную поддержку принятия решений для многопрофильных операций», — сказал Род Друри, вице-президент по глобальному бизнесу Lockheed Martin Space. 

По его совам, это международное технологическое сотрудничество демонстрирует приверженность Lockheed Martin развитию возможностей обеспечения безопасности 21-го века для «союзников и партнеров по НАТО».

Благодаря стратегическому сотрудничеству с Вооруженными силами Финляндии и предыдущим закупкам истребителей компания Insta накопила многолетний опыт в предоставлении сложных оборонных решений. Insta специализируется на разработке современных систем управления и контроля и решений с использованием данных и искусственного интеллекта, которые помогают осуществлять успешные многодоменные операции. Важнейшим фактором при проведении мультидоменных операций является картина ситуации в реальном времени. 

Между тем компания Huld имеет более чем 35-летний опыт работы в космической сфере, а также в сфере национальной безопасности и обороны. 

Финский метеорологический институт (FMI) — главное национальное государственное учреждение Финляндии, занимающееся космическими услугами и исследованиями. 

«Расширенное партнерство в области спутниковой информации с ключевыми финскими промышленными игроками и Lockheed Martin еще больше укрепляет роль FMI как поставщика спутниковых данных и информационных продуктов», — сказал Юри Хейлимо, руководитель Арктического космического центра FMI.

Стоит напомнить, что финская космическая компания ICEYE располагает крупнейшей в мире группировкой спутников наблюдения Земли, оснащенных радарами с синтезированной апертурой (SAR). Компания предоставляет объективные данные практически в реальном времени. Компания предоставляет клиентам уникальный доступ к информации, на основе которой они могут предпринимать дальнейшие действия днем и ночью, даже в сложных погодных условиях.

#космос #вооружение #финляндия #спутники
Источник: iceye.com
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