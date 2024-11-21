Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57

В ноябре был подписан первый контракт на российский самолет «5-го поколения» Су-57. Правда, заказчик пока не назван - и есть несколько предположений о том, какая страна могла заинтересоваться в новейшем российском истребителе.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Глава российского концерна «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил о подписании первого контракта на поставку истребителя пятого поколения Су-57. Это подтверждается сообщением агентства ТАСС.


Это говорит о большом интересе заказчика, который «пришел на российский стенд» во время выставки авиатехники. Какая именно страна стала заказчиком «самолета на базе Су-57», не раскрывается. Однако есть версии о таинственном покупателе.

Продажи должны стать элементом процесса разработки различных типов систем, способные к взаимному сотрудничеству на поле боя и, таким образом, к достижению большей эффективности. Это укладывается в общие тенденции развития вооружений в мире. Например, использование самолетов F-35 западными армиями не только в качестве истребителей, но и в качестве разведывательных машин и центров, передающих информацию другим сторонам или даже определяющих цели.

Можно предположить, что экспортные заказчики окажут помощь, главным образом финансовую, в создании решений, аналогичных западным.

Иран

Первыми странами, которых можно заподозрить в закупке Су-57, а возможно, и его экспортной версии Су-57Э, являются Северная Корея и Иран, а значит, игроки, открыто поддерживающие Москву.

Обе страны обладают значительным промышленным потенциалом и имеют достаточно денег для оплаты Су-57. Иран с оружием, боеприпасами, некоторыми технологиями и Северная Корея с солдатами, живой силой, боеприпасами и в какой-то степени более простым вооружением.

У Ирана и Северной Кореи также есть проблемы с возможностью защитить свои территории от средств воздушного нападения. В 2024 году Иран дважды проиграл Израилю. Его удары по Израилю с использованием баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет привели к незначительным потерям техники. Тем временем ответные действия Израиля, в частности операция «День искупления» 26 октября, привели к тяжелым потерям иранской инфраструктуры и ПВО. Израиль наносил удары в основном с помощью своих современных самолетов, а Иран не мог ответить симметрично.

В настоящее время ВВС Ирана представляют собой небольшой парк с самолетами F-5 Tiger II и их немногочисленными местными вариациями, устаревшими F-50 и индийскими Tejas, F-4 Phantom II, Су-24, эскадрильи Mirage F1, несколькими все еще действующими F-14 Tomcat и одной эскадрильи МиГ-29. Эти самолеты немногочисленны и не современны, и для израильских машин они будут лишь легкой мишенью.

Весной этого года появились первые сообщения о том, что Иран закупил 24 самолета Су-35. Это будут машины, от которых Египет ранее отказался. Однако эта информация была опровергнута Ираном. И даже если бы это было правдой, 24 единиц Су-35 все равно были бы каплей в море, когда дело доходит до создания иранской системы ПВО.

Однако была подтверждена еще одна иранская покупка — учебно-боевой самолет Як-130. Это машины, на которых можно обучать пилотов любого российского боевого самолета, даже пятого поколения.

Сегодня Су-57 — единственная такая технологичная машина, доступная Ирану. Если только китайцы не решат продать J-35А. 


Северная Корея

Потребности Северной Кореи в модернизации ПВО огромны. Лучший самолет - МиГ-29 (35 экземпляров), а остальное - в основном постсоветский парк авиации, от МиГ-17 до боевых самолетов МиГ-23 и Су-25.

Между тем, Южная Корея и Япония уже эксплуатируют F-35 и имеют многочисленные модернизированные парки самолетов 4-го поколения. Они реализуют собственные программы будущих самолетов (KF-21 Boramae и участие Японии в программе GCAP). Единственной возможностью создать какую-либо конкуренцию было бы инвестирование в Су-57, поскольку китайцы не хотят вооружать своего непредсказуемого соседа.

Вопрос, однако, в том, сможет ли Северная Корея позволить себе Су-57. ВВП страны составляет всего около 20 миллиардов долларов. 



Алжир

Весьма вероятно, что заказчиком Су-57Э станет Алжир. Эта сильная страна, конкурирующая в Северной Африке с Марокко, а отчасти и с Египтом, на протяжении многих лет была постоянным заказчиком российского оружия, а с момента ослабления связей с Индией – даже лучшим. В составе ВВС Алжира имеется эскадрилья учебно-боевых самолетов Як-130 (16 самолетов), а также более 70 Су-30. 

Часто появляются сообщения о закупках новых машин, в том числе 14-й эскадрильи Су-34, единственным заказчиком которых в мире является эта страна. О покупке Су-35 тоже много раз говорилось, но не исключено, что Алжир подождал, пока можно будет заказать более совершенные Су-57.

Алжир – страна, находящаяся в аналогичном финансовом положении с Ираном и гораздо более обеспеченная, чем Северная Корея. Точно так же он не боится американских санкций за закупку российского оружия.


Арабский мир

Хотя арабские страны часто имеют хорошие отношения с Западом, до сих пор ни одно исламское государство не получило американского согласия на закупку самолетов пятого поколения. Исключением должна была стать Турция, которая была допущена к программе F-35, но позже исключена из нее за закупку ЗРК С-400. Предполагалось, что заказчиком Су-57 могли быть Объединенные Арабские Эмираты, которые были на грани покупки F-35 во время первого срока президента Трампа.

Однако эта продажа была отменена администрацией президента Байдена. В ответ Эмираты закупили 80 истребителей Rafale, но это не значит, что они отказались от самолета с функциями малозаметности. 

Особенно если учесть, что в этом контексте ведутся переговоры, например, с Южной Кореей. Эмираты также имеют хорошие деловые отношения с российской оборонной отраслью, и с годами появлялись различные предложения и «совместные проектах» самолетов будущего.

Как и ОАЭ, Саудовской Аравии, вероятно, не стоит бояться американских санкций в связи с международной ситуацией и она может быть заинтересована в покупке самолетов пятого поколения. Однако в последнее время рассматриваются передовые западные машины поколения четвертого поколения: F-15EX, Rafale и Typhoon.

Самолеты-невидимки нужны арабским странам для получения преимущества над Ираном и другими арабскими соседями (например, Катаром), а также для достижения паритета с Израилем и его F-35I.


Индия

Многие аналитики указывают на Индию как на потенциального заказчика Су-57. Эта страна развивает свои военно-воздушные силы, имеет огромные потребности и до недавнего времени была лучшим в мире заказчиком российских самолетов. Индия закупила в общей сложности 270 Су-30 в топовой версии МКИ с израильскими и французскими компонентами. 

Индийские контракты когда-то стали огромным стимулом для восстанавливающейся после 90-х российской авиационной промышленности, и, возможно, именно они ее спасли. Если бы Индия остановила свой выбор на Су-57, это означало бы перспективу производства десятков, а то и сотен машин.


Индия ранее участвовала в программе «ПАК ФА», в результате которой появился Су-57. Совместное предприятие называлось Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), но Индия разочаровалась в нем и в конце концов отказалась от него в 2018 году.

Однако теперь у Индии, имеющей пограничный конфликт с Китаем (у него уже есть сотни самолетов 5-го поколения), возможно, сегодня не останется другого выбора, кроме как выбрать российский проект. Однако это не так очевидно, поскольку в последние годы Нью-Дели явно сосредоточился на собственной программе легких истребителей HAL Tejas и ее развитии, а также на закупке западных самолетов четвертого поколения (программа MMRCA 2.0) и собственной программе будущих боевых самолетов AMCA.


Китай

Как известно, в настоящее время Китай располагает двумя типами серийно выпускаемых самолетов 5-го поколения. Второй - J-35 - будет построен как минимум в двух вариантах - сухопутном и бортовом. Китайцы по идее на рынке самолетов 5-го поколения должны быть для России конкурентом, а не покупателем. Тем не менее, есть вариант, что заказчиком Су-57 может оказаться и КНР. 

Как и в случае с Су-35 несколько лет назад, это может быть желание приобрести образец российской техники или наладить сотрудничество, направленное на обмен опытом.

Однако сценарий, при котором Китай станет первым заказчиком Су-57, кажется относительно маловероятным. Точно так же, как и вариант с Индией. Речь идет, скорее, об инвестициях одной из средних мировых компаний, у которой нет шансов купить самолеты у западных стран.


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия авиация су-57 самолет истребитель пятого поколения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
3
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
34
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
15
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
7
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
5
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
2
Российский «Кинжал» оказался серьезной угрозой для системы Patriot
7
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
9
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
2
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на торрентах в день релиза
1
Samsung Galaxy A56 5G предложит зарядку уровня флагманов в средней ценовой категории
+
Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
+
Последние скриншоты Samsung One UI 7.0 демонстрируют новые обновлённые элементы
1
Путин инициирует активизацию добычи редкоземельных металлов
1
Танк Т-90М «Прорыв» показал свою эффективность в противостоянии с западной техникой
3
Российские ПВО перехватили редкий британский дрон T150 Malloy на передовой
1
Минобороны Франции будет «захватывать опасные космические объекты» на низкой орбите
+

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
36
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
19
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
7
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
7
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
11
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

Китя
13:40
70 градусов не больше.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:39
и бенчи на мове - не считаются!)
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
Бахтиер Кудратуллаев
13:37
в аномалия попал. кожа потемнела чутка.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Александр Ломакин
13:37
Ну не торопитесь с выходом статей....подумайте над мыслью, которую вы хотите донести до читателей и как это сделать. Разделите материал на законченные смысловые блоки и т.п. Ваша аудитория не сплошь ...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Бахтиер Кудратуллаев
13:36
а сколько температура должна ? игра реагирует на температуру и крашит движок ue5? жесть. я в тфд играю нираху не крашила хоть температура одинаковая. что в сталкере что в тфд
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
АК74
13:35
В киберпанке на 4060ти чем больше плюшек НВ вкачаешь - тем играбельнее.
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Immortal_X
13:32
да хоть с 10000$
Стоимость Nvidia GeForce RTX 5090 может начинаться от 1900 долларов
Китя
13:31
Смотри за температурами. Если все в норме по температуре. Значит багованная игра.
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Шава на Коммунистической
13:31
Що за щирый украинский хлопец на картинке? Ти уже смоктував его чйорны шланг?
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
Bratken
13:30
Скорее, типичный представитель на Unreal Engine. Не успели отдать в аутсорс на оптимизацию (или просто забили)
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем