Глава российского концерна «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил о подписании первого контракта на поставку истребителя пятого поколения Су-57. Это подтверждается сообщением агентства ТАСС.







Это говорит о большом интересе заказчика, который «пришел на российский стенд» во время выставки авиатехники. Какая именно страна стала заказчиком «самолета на базе Су-57», не раскрывается. Однако есть версии о таинственном покупателе.

Продажи должны стать элементом процесса разработки различных типов систем, способные к взаимному сотрудничеству на поле боя и, таким образом, к достижению большей эффективности. Это укладывается в общие тенденции развития вооружений в мире. Например, использование самолетов F-35 западными армиями не только в качестве истребителей, но и в качестве разведывательных машин и центров, передающих информацию другим сторонам или даже определяющих цели.

Можно предположить, что экспортные заказчики окажут помощь, главным образом финансовую, в создании решений, аналогичных западным.

Иран

Первыми странами, которых можно заподозрить в закупке Су-57, а возможно, и его экспортной версии Су-57Э, являются Северная Корея и Иран, а значит, игроки, открыто поддерживающие Москву.

Обе страны обладают значительным промышленным потенциалом и имеют достаточно денег для оплаты Су-57. Иран с оружием, боеприпасами, некоторыми технологиями и Северная Корея с солдатами, живой силой, боеприпасами и в какой-то степени более простым вооружением.

У Ирана и Северной Кореи также есть проблемы с возможностью защитить свои территории от средств воздушного нападения. В 2024 году Иран дважды проиграл Израилю. Его удары по Израилю с использованием баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет привели к незначительным потерям техники. Тем временем ответные действия Израиля, в частности операция «День искупления» 26 октября, привели к тяжелым потерям иранской инфраструктуры и ПВО. Израиль наносил удары в основном с помощью своих современных самолетов, а Иран не мог ответить симметрично.

В настоящее время ВВС Ирана представляют собой небольшой парк с самолетами F-5 Tiger II и их немногочисленными местными вариациями, устаревшими F-50 и индийскими Tejas, F-4 Phantom II, Су-24, эскадрильи Mirage F1, несколькими все еще действующими F-14 Tomcat и одной эскадрильи МиГ-29. Эти самолеты немногочисленны и не современны, и для израильских машин они будут лишь легкой мишенью.

Весной этого года появились первые сообщения о том, что Иран закупил 24 самолета Су-35. Это будут машины, от которых Египет ранее отказался. Однако эта информация была опровергнута Ираном. И даже если бы это было правдой, 24 единиц Су-35 все равно были бы каплей в море, когда дело доходит до создания иранской системы ПВО.

Однако была подтверждена еще одна иранская покупка — учебно-боевой самолет Як-130. Это машины, на которых можно обучать пилотов любого российского боевого самолета, даже пятого поколения.

Сегодня Су-57 — единственная такая технологичная машина, доступная Ирану. Если только китайцы не решат продать J-35А.





Северная Корея

Потребности Северной Кореи в модернизации ПВО огромны. Лучший самолет - МиГ-29 (35 экземпляров), а остальное - в основном постсоветский парк авиации, от МиГ-17 до боевых самолетов МиГ-23 и Су-25.

Между тем, Южная Корея и Япония уже эксплуатируют F-35 и имеют многочисленные модернизированные парки самолетов 4-го поколения. Они реализуют собственные программы будущих самолетов (KF-21 Boramae и участие Японии в программе GCAP). Единственной возможностью создать какую-либо конкуренцию было бы инвестирование в Су-57, поскольку китайцы не хотят вооружать своего непредсказуемого соседа.

Вопрос, однако, в том, сможет ли Северная Корея позволить себе Су-57. ВВП страны составляет всего около 20 миллиардов долларов.









Алжир

Весьма вероятно, что заказчиком Су-57Э станет Алжир. Эта сильная страна, конкурирующая в Северной Африке с Марокко, а отчасти и с Египтом, на протяжении многих лет была постоянным заказчиком российского оружия, а с момента ослабления связей с Индией – даже лучшим. В составе ВВС Алжира имеется эскадрилья учебно-боевых самолетов Як-130 (16 самолетов), а также более 70 Су-30.

Часто появляются сообщения о закупках новых машин, в том числе 14-й эскадрильи Су-34, единственным заказчиком которых в мире является эта страна. О покупке Су-35 тоже много раз говорилось, но не исключено, что Алжир подождал, пока можно будет заказать более совершенные Су-57.

Алжир – страна, находящаяся в аналогичном финансовом положении с Ираном и гораздо более обеспеченная, чем Северная Корея. Точно так же он не боится американских санкций за закупку российского оружия.





Арабский мир

Хотя арабские страны часто имеют хорошие отношения с Западом, до сих пор ни одно исламское государство не получило американского согласия на закупку самолетов пятого поколения. Исключением должна была стать Турция, которая была допущена к программе F-35, но позже исключена из нее за закупку ЗРК С-400. Предполагалось, что заказчиком Су-57 могли быть Объединенные Арабские Эмираты, которые были на грани покупки F-35 во время первого срока президента Трампа.

Однако эта продажа была отменена администрацией президента Байдена. В ответ Эмираты закупили 80 истребителей Rafale, но это не значит, что они отказались от самолета с функциями малозаметности.

Особенно если учесть, что в этом контексте ведутся переговоры, например, с Южной Кореей. Эмираты также имеют хорошие деловые отношения с российской оборонной отраслью, и с годами появлялись различные предложения и «совместные проектах» самолетов будущего.

Как и ОАЭ, Саудовской Аравии, вероятно, не стоит бояться американских санкций в связи с международной ситуацией и она может быть заинтересована в покупке самолетов пятого поколения. Однако в последнее время рассматриваются передовые западные машины поколения четвертого поколения: F-15EX, Rafale и Typhoon.

Самолеты-невидимки нужны арабским странам для получения преимущества над Ираном и другими арабскими соседями (например, Катаром), а также для достижения паритета с Израилем и его F-35I.





Индия

Многие аналитики указывают на Индию как на потенциального заказчика Су-57. Эта страна развивает свои военно-воздушные силы, имеет огромные потребности и до недавнего времени была лучшим в мире заказчиком российских самолетов. Индия закупила в общей сложности 270 Су-30 в топовой версии МКИ с израильскими и французскими компонентами.

Индийские контракты когда-то стали огромным стимулом для восстанавливающейся после 90-х российской авиационной промышленности, и, возможно, именно они ее спасли. Если бы Индия остановила свой выбор на Су-57, это означало бы перспективу производства десятков, а то и сотен машин.



Индия ранее участвовала в программе «ПАК ФА», в результате которой появился Су-57. Совместное предприятие называлось Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), но Индия разочаровалась в нем и в конце концов отказалась от него в 2018 году.

Однако теперь у Индии, имеющей пограничный конфликт с Китаем (у него уже есть сотни самолетов 5-го поколения), возможно, сегодня не останется другого выбора, кроме как выбрать российский проект. Однако это не так очевидно, поскольку в последние годы Нью-Дели явно сосредоточился на собственной программе легких истребителей HAL Tejas и ее развитии, а также на закупке западных самолетов четвертого поколения (программа MMRCA 2.0) и собственной программе будущих боевых самолетов AMCA.



Китай

Как известно, в настоящее время Китай располагает двумя типами серийно выпускаемых самолетов 5-го поколения. Второй - J-35 - будет построен как минимум в двух вариантах - сухопутном и бортовом. Китайцы по идее на рынке самолетов 5-го поколения должны быть для России конкурентом, а не покупателем. Тем не менее, есть вариант, что заказчиком Су-57 может оказаться и КНР.

Как и в случае с Су-35 несколько лет назад, это может быть желание приобрести образец российской техники или наладить сотрудничество, направленное на обмен опытом.

Однако сценарий, при котором Китай станет первым заказчиком Су-57, кажется относительно маловероятным. Точно так же, как и вариант с Индией. Речь идет, скорее, об инвестициях одной из средних мировых компаний, у которой нет шансов купить самолеты у западных стран.



