Речь идёт о корабле Nyx, который будет использоваться для доставки грузов на будущую частную космическую станцию.

Немецко-французская компания The Exploration Company объявила, что получила €160 млн в рамках раунда финансирования серии B. Средства будут направлены на развитие проекта корабля Nyx, который планируется использовать для доставки грузов на будущую частную космическую станцию.

Визуализация стыковки Nyx с Международной космической станцией. Фото: The Exploration Company

Немецко-французская компания уже получила раунды финансирования на общую сумму почти €230 млн, которые будут использованы для разработки ее флагманского проекта — космического корабля Nyx. Сам президент Франции Эммануэль Макрон передал свои поздравления через социальные сети.

Nyx призван стать европейским ответом на растущий спрос на доставку грузов на частные космические станции, которые должны появиться на низкой околоземной орбите в конце этого десятилетия. Однако прежде чем это произойдет, грузовой корабль совершит демонстрационную миссию на МКС в 2028 году.

Контракт на сумму €25 млн был заключен Европейским космическим агентством (ЕКА) с немецко-французской компанией в мае 2024 года. Заказ предполагает подготовку проекта корабля, который сможет осуществлять полеты на МКС и обратно. Помимо The Exploration Company, такой же контракт получила Thales Alenia Space.

Финансирование, полученное от ЕКА, — это только начало. Дальнейшее финансирование должно стать одной из тем, обсуждаемых на Министерском совете ЕКА в конце 2025 года. В том же году The Exploration Company планирует отправить на орбиту испытательную капсулу уменьшенного размера с помощью ракеты Falcon 9.

Nyx Earth (версия для полета на низкую околоземную орбиту) полетит к МКС в 2028 году, но через два года объект прекратит свою работу и частично сгорит в атмосфере нашей планеты. Однако для немецко-французской компании это только начало, поскольку следующая капсула будет оказывать услуги организациям, реализующим проекты частных космических станций.

В настоящее время европейские космические корабли заключили контракты на полеты к будущим станциям Starlab, Haven и Axiom. В компании заявляют, что грузовой корабль сможет доставлять до 4 тонн грузов на низкую околоземную орбиту (НОО) и до 3 тонн обратно на Землю.