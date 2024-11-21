Шестой испытательный полет Starship не достиг цели, но Илон Маск остался доволен стартом.

Starship, самая большая ракета из когда-либо построенных, ночью 20 ноября (по Москве), завершила свой шестой испытательный полет. Цель отправить нижнюю ступень ракеты обратно на космодром в Техасе не была достигнута. Космическая компания SpaceX тем не менее отметила прогресс. Основатель компании Илон Маск во время испытаний встретился с будущим президентом США Дональдом Трампом — советником правительства которого он станет и чьи планы по покорению космоса он разделяет.

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За время своего примерно часового полета беспилотный корабль достиг высоты почти 200 км и скорости более 25 000 км в час, а затем совершил управляемую посадку в Индийском океане. SpaceX подчеркнула, что космический корабль прошел испытания за пределами предполагаемой грузоподъемности и выдержал нагрузки.

SpaceX не удалось повторить маневр, успешно осуществленный 13 октября. Тогда впервые в мире была успешно восстановлена первая двигательная ступень ракетной системы после того, как она доставила космический челнок в космос. На этот раз это не сработало: ракета-носитель аккуратно и плавно приземлилась в Мексиканском заливе через несколько минут после взлета.

На этот раз повторный запуск в космос прошел успешно, что важно для будущих регулярных миссий. SpaceX также хотела провести серию маневров и экспериментов с тепловым экраном космического корабля.

Неудачи во время испытательных полетов Starship случались и раньше. Во время первого из них в апреле прошлого года вся ракетная система взорвалась через несколько минут. Несколько месяцев спустя две ступени ракеты разделились, но вскоре после этого взорвались. Во время третьего испытания Starship впервые достиг космоса, но также не смог завершить полет.

Во время четвертого испытательного полета в июне Starship впервые совершил управляемую посадку, но все прошло не так, как ожидалось. SpaceX всегда подчеркивает, что цель испытаний — сбор данных. В прошлом месяце корабль достиг космической высоты и совершил управляемую посадку в Индийском океане. Кроме того, это испытание стало первой попыткой зацепить нижнюю ступень ракеты прямо на пусковой башне в Техасе с помощью захватных рычагов – попытка также оказалась успешной.

Starship состоит из сверхтяжелой ракеты-носителя длиной около 70 метров и верхней ступени длиной около 50 метров. Starship был разработан для обеспечения пилотируемых полетов на Луну и Марс. И ракета, и космический корабль предназначены для повторного использования после возвращения на Землю.

Вся система имеет длину около 120 метров и в будущем сможет транспортировать грузы весом более 100 тонн. НАСА планирует использовать Starship для отправки астронавтов на Луну, а SpaceX планирует однажды использовать эту систему для достижения Марса.