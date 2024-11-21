Стартап UpNano представил свою новую систему 3D-печати NanoPro VT и обещает «совершенно новую главу в истории промышленного серийного производства».

Благодаря технологии 2PP 3D (двухфотонная полимеризация) стартап UpNano может печатать высокоточные микро- и наноструктуры. Технология дает возможность производить большое количество микродеталей для промышленных производственных процессов. Кроме того, компания предлагает возможность печати живых клеток для биологических применений.

NanoPro VT

С новым принтером NanoPro VT стартап UpNano теперь представляет полностью интегрированную модель обслуживания, основанную на технологии 2PP (технология двухфотонной полимеризации). По заявлению компании, это предложение представляет собой «первую в мире услугу по серийному производству микродеталей, напечатанных на 3D-принтере».

Точное изготовление прототипов с использованием 2PP 3D-печати изменило процессы разработки во многих отраслях. Однако всегда был один существенный недостаток: длительные сроки производства. С введением сервиса NanoPro UpNano стремится решить именно эту проблему. Предложение призвано открыть новые возможности в масштабировании и массовом производстве промышленных микродеталей.

NanoPro использует эффективный и экономичный процесс масштабирования производства небольших полимерных деталей с помощью 3D-печати 2PP.

Комментируя запуск проекта, генеральный директор UpNano Бернхард Кюэнбург сказал:

«Используя этот высокопроизводительный принтер, мы очень гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам самую первую полностью интегрированную услугу по производству микродеталей, которые ранее не могли быть произведены в промышленных масштабах. Будь то прототипирование, серийное или серийное производство – мы предлагаем индивидуальные решения с доставкой по всему миру».

Запатентованная система печати NanoPro VT обеспечивает производительность 32 мегавокселей (миллион пикселей объема) в секунду. По словам технического директора Питера Грубера, технология открывает возможность «печатать миллионы одинаковых деталей – или такое же количество деталей с индивидуальными характеристиками».

NanoPro VT также обеспечивает детальное разрешение менее 100 нм. Возможность печати на подложках размером 200 на 200 миллиметров по всей поверхности также является уникальной на сегодняшний день.

Благодаря внедрению интегрированного сервиса NanoPro пользователи серии NanoOne теперь могут легко переносить свои разработки в серийное производство. Начальные этапы, такие как проектирование и печать прототипов, выполняются внутри компании, а на протяжении всего процесса клиентов поддерживает эксперт.

Генеральный директор Кюенбург подчеркивает, что благодаря этой услуге клиентам «не придется инвестировать в чистое помещение, устройства постобработки или в собственную технологию измерения или контроль качества для 3D-печати 2PP».

Венский стартап UpNano позиционирует себя как высокотехнологичную компанию, специализирующуюся на разработке, производстве и маркетинге 3D-принтеров высокого разрешения. UpNano предлагает своим клиентам комплексный пакет оборудования, программного обеспечения и оптимизированных материалов для печати, позволяющих производить полимерные микродетали. С момента своего основания в 2018 году компания преследует цель ускорить производственные процессы, постоянно улучшая разрешение деталей и постоянно расширяя портфель доступных материалов.