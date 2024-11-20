Китайский производитель автомобилей пережил стремительный рост. Однако BYD была основана с другой целью.

Аббревиатура BYD означает «Build Your Dreams», и компания в полной мере ей соответствует. Компания была основана в Шэньчжэне в феврале 1995 года со штатом 20 сотрудников. Менее чем 30 лет спустя в BYD работает более 900 000 сотрудников по всему миру.

BYD достиг важной вехи в производстве электромобилей. Фото: REUTERS

Всего несколько дней назад производитель автомобилей объявил об еще одной важной вехе. В середине ноября с конвейера сошел 10-миллионный автомобиль NEV. NEV означает «Автомобиль на новой энергии» и является распространенным названием в Китае для электрокаров. Этот термин относится как к чистым электромобилям, так и к подключаемым гибридам или автомобилям на топливных элементах.

10-миллионным автомобилем NEV от BYD стал Z9 от дочернего бренда Denza. Производитель автомобиля не сообщил, была ли это гибридная версия или полностью электрическая модель.



Фундамент успешной компании был заложен вовсе не в автомобильном бизнесе. BYD начинала свою деятельность как производитель аккумуляторных батарей в 1995 году. Лишь в 2003 году BYD вошла в автомобильный бизнес и взяла на себя управление слабеющей компанией Xian Qinhuan Automobile.

Первой серийной моделью BYD была F3, вышедшая на рынок в 2005 году. F3 был классическим авто с двигателем внутреннего сгорания и настоящим бестселлером.

BYD F6, выпускавшийся с 2008 года, вызвал ажиотаж. Седан среднего класса даже использовался в качестве полицейской машины в Северной Корее.









Когда в 2011 году умер Ким Чен Ир, десятки тысяч людей собрались в Пхеньяне на похоронную церемонию. В кортеже, сопровождавшем тело правителя, также были замечены полицейские машины BYD.

BYD остается верным аккумуляторному бизнесу на протяжении многих лет. Китайская компания сейчас считается крупнейшим в мире производителем аккумуляторов, особенно для электромобилей. BYD также лидирует в исследованиях будущих поколений аккумуляторов.





