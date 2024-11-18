В рамках авиасалона в Чжухае был представлен истребитель 6-го поколения «Белый император» (Báidì B), возможности которого превосходят все аналогичные проекты.

Китай представил новый загадочный самолет на аэрокосмической выставке в Чжухае. Сообщается, что это истребитель шестого поколения, который строится государственной оборонной компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Некоторые интересные детали о новинке рассказывает издание SCMP.

Китайский истребитель «Белый император». Фото: Weibo

Информации о самолете пока немного. Лишь информационное табло на авиасалоне предоставляет немного фактов о новинке. Самолет называется Báidì B, что означает что-то вроде «Белый император». Это персонаж из китайской мифологии.

Большой внутренний оружейный отсек рассчитан на большее количество бомб и ракет, чем у других истребителей-невидимок, таких как китайский J-20 или американский F-35. Поскольку вооружение не обязательно крепится снаружи самолета, это положительно сказывается как на летных, так и на малозаметных характеристиках.

Помимо футуристической стелс-формы, напоминающей форму самолета из научно-фантастических фильмов и видеоигр, экспертов удивило еще и шасси. Это очень массивный элемент, который обычно можно увидеть только на истребителях, взлетающих и приземляющихся на авианосцы.

Шасси нового истребителя

Однако Báidì B выглядит слишком тяжелым, чтобы взлететь с авианосца с полным вооружением. Благодаря усиленному шасси он, возможно, сможет приземляться на неровных склонах, как МиГ-29 или старый МиГ-21.

Еще одно объяснение сверхпрочного шасси: когда модель строили для авиасалона, в наличии было только такое шасси. Или на довольно большом истребителе-невидимке оно смотрелось лучше. В конце концов, основная цель этого экземпляра Báidì B – удивить посетителей авиасалона.

Неслучайно выставленный самолет больше похож на реквизит из фильма, чем на настоящий истребитель. По данным SCMP, это не летающий экземпляр, а просто модель в масштабе 1:1.

Покраска выполнена аккуратно, с желтыми вставками на кабине и воздухозаборниках двигателей. Внешне он напоминает GW-9800 из аниме Mobile Suit Gundam.

GW-9800. Фото: Báidì



Посетители авиашоу смогли узнать еще несколько подробностей о модели Báidì B. В корпус встроены датчики, а также видны небольшие, почти скрытые воздушные отверстия. Вполне возможно, что модель была построена с таким высоким уровнем детализации, чтобы позже ее можно было использовать для испытаний в аэродинамической трубе.

Báidì B сможет не только совершать сверхзвуковые полеты, но и отправляться в космос. Согласно отчету SCMP, государственные СМИ описывают этот самолет как «истребитель класса воздух-космос».

Насколько высоко он должен взлететь, остается неясным. Границей космоса принято считать линию Кармана, которая проходит на высоте 100 километров над уровнем моря.

Если информация китайских СМИ окажется верной, Báidì может стать самым высоко летающим истребителем на сегодняшний день. Этот рекорд на данный момент принадлежит переоборудованному варианту российского МиГ-25. В 1977 году он достиг высоты почти 38 километров.

Обычно максимальная высота полета истребителей, то есть высота, на которой они могут эффективно действовать, составляет около 15–20 километров. Различные другие невоенные экспериментальные самолеты уже летали на гораздо больших высотах.

Если Báidì B действительно сможет летать так высоко, это позволит ему уклоняться от радаров противника или систем противовоздушной обороны. Он также мог бы принимать меры против спутников противника, если бы имел на борту соответствующие ракеты.

Однако насколько реалистичны полеты в космос, остается под вопросом. Сам по себе полет является проблемой на таких высотах, поскольку двигателям истребителей обычно требуется кислород для горения и создания тяги.

Кроме того, реактивный самолет должен выдерживать огромные нагрузки, чтобы достичь этих высот и вернуться оттуда. Ведь ему понадобится много топлива. Возможным решением было бы наличие сбрасываемого ускорительного двигателя, который поднял бы его с рабочего потолка на высоту 100 километров – аналогично первой ступени ракеты-носителя.

Истребители делятся на поколения. Самым современным из используемых является 5-е поколение, которое отличается, прежде всего, малозаметными свойствами. К ним относятся F-22, F-35, Су-57, J-20 и J-35.

В настоящее время некоторые возможности истребителя 6-го поколения включают:

Функции скрытности и внутренний оружейный отсек

Расширенные возможности передачи данных для сетевого поля боя и передача данных непосредственно на спутники

Дисплей на шлеме подключенный к внешним камерам (пилот может видеть «сквозь самолет» и получать круговой обзор на 360 градусов)

Адаптивный двигатель

Передовые меры противодействия, такие как постановщики помех, инфракрасные ослепители и дополнительное энергетическое оружие - например, для уничтожения приближающихся ракет с помощью лазеров.

Не исключено, что информация о полетах в космос Báidì B – это всего лишь проект. Китай может обмануть Соединенные Штаты, заставив их поверить в то, что КНР работает над таким чудо-самолетом, и тратить ресурсы на разработку аналога.

С современной точки зрения Báidì B можно классифицировать как концептуальный самолет – аналогично тому, как производители автомобилей представляют особенно футуристические модели, которые никогда не поступят в продажу в таком виде. Это не означает, что Báidì B не сможет стать функциональным истребителем шестого поколения. Но этот проект, вероятно, только вдохновит на разработку будущих китайских истребителей и привлечет внимание к производителю AVIC.

Если он действительно дойдёт до серийного производства, Китай опередит США – даже без режима космических полётов. Из-за высоких затрат NGAD, американская программа создания истребителя шестого поколения, находится в шатком положении.