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kosmos_news
Проект маневрирующего стратосферного аэростата BalMan успешно завершил первые испытания
Так называемый маневрирующий стратосферный шар «облегчит доступ в космос с меньшими затратами» для Франции.

Во время первых слушаний в Национальной ассамблее в качестве начальника штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланжер говорил о проблемах, связанных с летательными аппаратами, которые эксплуатируются на очень большой высоте. В этой области можно создавать устойчивые системы с точки зрения связи и наблюдения.
Фото:: Hemeria
Сообщается, что эта воздушная область, скорее всего, станет новой сферой конфликта из-за отсутствия достаточно четкой правовой базы для ее регулирования. Действительно, на сегодняшний день не существует консенсуса по определению нижней границы космического пространства и верхней границы воздушного пространства. Отсюда и неопределенность, которую некоторые страны пытаются использовать в своих целях, как показал случай с китайским воздушным шаром-шпионом, сбитым у побережья Южной Каролины самолетом F-22A Raptor ВВС США в феврале 2023 года.

В прошлом году Воздушно-космические силы Франции разработали стратегию, посвященную этой области воздушного пространства. При этом генерал Белланжер объяснил депутатам, что необходимо будет вооружиться «средствами нейтрализации» объектов на этой очень большой высоте. 

В связи с этим основанная в 2016 году тулузская компания Zephalto недавно успешно осуществила испытательный полет гермокапсулы, которая с двумя людьми на борту поднялась на высоту 6000 метров при помощи воздушного шара. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять пассажиров в стратосферу в коммерческих целях (этот проект предполагает развитие нового вида «космического туризма»). Речь идет еще и о проведении полетов для научных и технологических экспериментов.

Также инвестировав в эту нишу, компания Hemeria успешно завершила первый испытательный полет своего стратосферного маневрирующего аэростата BalMan, спроектированного под руководством Национального центра космических исследований [CNES].

«Маневрирующий аэростат BalMan успешно завершил свои первые летные испытания с космодрома Гвианы, подтвердив тем самым надежность оболочки стратосферного аэростата и систем безопасности полета в условиях большой высоты», - говорится в пресс-релизе, опубликованном 6 ноября.

Этот проект стратосферного маневрирующего аэростата также поддерживается Генеральным управлением вооружений. Его финансирует France Relance.

Целью этого проекта, как поясняет CNES, является «возможность оставаться над интересующей географической областью на высоте в несколько десятков километров, намного дольше, чем это возможно для дрейфующего воздушного шара, самолета, или даже дрона». Для этого операторы воздушного шара «используют ветровые течения на разных высотах, чтобы перемещать аппарат горизонтально». Эта технология открывает поле для многочисленных применений, как военных, так и гражданских.

По словам Hemeria, этот маневрирующий стратосферный шар «облегчит доступ в космос с меньшими затратами», «пролетит над интересующей областью дольше» и «уменьшит логистические ограничения».
Напомним, стратосфера расположена на высоте от десяти до пятидесяти километров, то есть между тропосферой и мезосферой.

Второй полет BalMan должен состояться в следующем году. На этот раз речь пойдет о проверке его способности нести полезную нагрузку в 50 кг. Эту технологию можно предложить научному и оборонному сообществам или коммерческим операторам, утверждает Кэролайн Лоран, директор по орбитальным системам и приложениям в CNES.

#космос #авиация #аэростат #balman
Источник: opex360.com
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