Показатели продаж электромобилей Nissan не оправдывают ожиданий. Необходимы жесткие меры: сокращение производства и продажа акций.

Мало того, что показатели Volkswagen плохи - как сообщается, было получено значительно меньше прибыли, чем в предыдущем году - Nissan также объявил о срочных антикризисных мерах. Японский автопроизводитель уволит 9 тысяч сотрудников, сократит производство и продаст свою долю в Mitsubishi Motors. Генеральный директор Макото Учида говорит, что неправильно оценил спрос на гибридные автомобили в США.

Фото: Nissan

«Мы не можем отрицать, что наш план продаж был переоценён, учитывая быстрые изменения на рынках», — заявил Учида на пресс-конференции.

Сам он сократит свою зарплату, которая, по словам предпринимателя, составляет около $4,5 млн, вдвое - в рамках «комплексного» пакета реформ, призванного помочь компании снова выйти в плюс. В общей сложности Nissan хочет сэкономить $3 млрд. По данным Reuters, в третьем квартале компания понесла убыток. В результате прогноз годовой прибыли был снижен на 70 процентов до 150 миллиардов иен ($975 млн) во второй раз в этом году.

Теперь Nissan хочет действовать: количество рабочих мест будет сокращено на 6,7 процента со 133 580 человек. Сокращение затронет 9000 сотрудников. Также планируется назначить на новые должности некоторых руководителей, а председатель правления Nissan Гийом Картье возьмет на себя роль директора по производительности.

Генеральный директор Учида также хочет сократить мировое производство машин на 20 процентов, что доведет производственную мощность до 5 миллионов единиц.

Еще одним важным шагом стало то, что Nissan объявил о продаже почти трети своей 34-процентной доли в Mitsubishi. Это означает, что японский автопроизводитель останется мажоритарным акционером, но, по данным издания Electrek, получит $482,7 млн.

Самые большие проблемы Nissan, вероятно, исходят из Китая и США и связаны с тем, что выпускаемые электрические модели отстают от конкурентов. В Китае BYD доминирует на рынке, предлагая доступные электрические и гибридные автомобили с передовыми технологиями. Результат: спад продаж Nissan.

Сообщается, что в США японскому производителю не хватает эффективной линейки гибридных автомобилей.

«Мы не ожидали, что спрос на HEV (гибридные электромобили) вырастет так быстро», — сказал генеральный директор.

Nissan утверждает, что понял тенденцию только к концу прошлого финансового года. Две модели, которые там продаются, Ariya и Leaf, не являются лидерами продаж. Иная ситуация у японского конкурента Toyota: в настоящее время компания переживает бум спроса на бензиновые гибридные автомобили.

Согласно текущим планам Nissan, технология двунаправленной передачи электроэнергии от автомобиля к сети будет внедрена для новых электромобилей с 2026 года. Nissan хочет работать вместе со своим партнером по альянсу Renault, который уже внедряет эту технологию. Альянс с Renault инвестировал около $5,2 млрд в программы разработки электромобилей и аккумуляторов.





