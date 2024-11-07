Через несколько дней огромная ракетная система снова взлетит и приземлится, совершив захватывающий маневр.

Пятый полет самой большой ракеты в мире прошел успешно. После вывода верхней ступени ракеты на орбиту гигантскую ракету-носитель вернули на стартовую платформу. Там она точно приземлилась и была "захвачена" специальными роботизированными механизмами (в СМИ эти конструкции назвали "палочками для еды" из-за соответствующих ассоциаций).

Фото: SpaceX

Таким образом, ускоритель остается неповрежденным и его можно использовать повторно. Верхняя ступень ракеты, настоящий Starship, достигла околоземной орбиты и, наконец, контролируемым образом приземлилась в Индийском океане.

Теперь, как объявила космическая компания, приближается следующий испытательный полет. Соответственно, ракетную систему Starship планируется снова отправить в космос в понедельник, 18 ноября.

В этот день окно запуска открывается в полночь по московскому времени и остается открытым в течение 30 минут. Прямая трансляция на платформе X начнется за 30 минут до запланированного запуска.

План полета Starship во время шестого запуска. Фото: SpaceX

Во время 6-го полета Starship ракета-носитель должна снова быть захвачена устройством под названием Mechazilla и приземлиться неповрежденной на стартовую платформу. На этот раз SpaceX хочет выполнить немного другой маневр при заходе на посадку.

Верхняя ступень ракеты должна вернуться на орбиту. Планируется, что двигатель Raptor будет запущен на околоземной орбите. Затем корабль совершит еще один управляемый спуск в Индийском океане.