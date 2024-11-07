Два гелиогеофизических космических аппарата «Ионосфера-М» выведены на орбиту после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. На борту был груз и для Ирана.

Российская ракета «Союз» доставила в космос пару исследовательских спутников «Ионосфера-М» и несколько десятков аппаратов для других организаций и стран, в том числе для Ирана. Иран будет использоваться аппараты для получения спутниковых изображений и связи.



Во вторник, 5 ноября, российская ракета-носитель «Союз 2.1б» вывела с космодрома «Восточный» спутники на солнечно-синхронную орбиту. Их задачей будет изучение ионосферы Земли и расширение знаний ученых о таких явлениях, как геомагнитные бури. Кроме того, в космос было запущено еще 53 полезных груза.

Пара спутников «Ионосфера-М» является частью текущего проекта. В конечном итоге российская группировка будет состоять из четырех блоков «Ионосфера-М» и одного спутника «Зонд-М». Масса каждой «Ионосферы-М» колеблется от 370 до 430 кг. Спутники оснащены 8 исследовательскими приборами. Следующая партия будет запущена «Роскосмосом» в апреле 2025 года.

Всего на корабле «Союз 2.1б» было 55 полезных нагрузок. После вывода спутников «Ионосфера-М» на целевую орбиту разгонный блок «Фрегат» продолжил миссию по развертыванию дополнительных блоков, в том числе спутников, разработанных совместно с Китаем и Зимбабве.

Сегмент «Фрегат» также вывел на низкую околоземную орбиту два спутника Ирана — «Ковсар» и «Ходход». Первый будет использоваться для наблюдения за Землей, а второй – для связи. Ранее о совместной миссии было объявлено, в частности, об этом сказал посол Ирана в России.

«Продолжая развитие ирано-российского научно-технологического сотрудничества, два иранских спутника - "Ковсар" и "Ходход" - выведены на околоземную орбиту (500 км) ракетой-носителем "Союз"», - написал Казем Джалали на платформе X.

В феврале 2024 года Россия запустила на околоземную орбиту исследовательский спутник Ирана «Парс-1». Спутник вращается на высоте 500 км над Землей. По информации зарубежных СМИ, аппарат весит около 134 кг и оснащен приборами, которые позволят сканировать топографию Ирана.

Как заявил тогда министр информации и коммуникаций Исса Зарепур, которого цитирует Reuters, причиной использования российской инфраструктуры является отсутствие соответствующих стартовых баз для вывода полезной нагрузки под соответствующим углом на солнечно-синхронную орбиту.