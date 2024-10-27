Впервые китайская компания продает билеты на туристические полеты в космос.

Впервые китайская компания предлагает частные полеты в космос. Билеты продает компания Deep Blue Aerospace — за 2 миллиона юаней (около $260 000) за единицу. Об этом 26 октября сообщает South China Morning Post.

Nebula-1. Фото: Deep Blue

В рамках эксклюзивной предварительной продажи, которая транслировалась в прямом эфире на телевидении, первые два билета были проданы через виртуальную кассу с 50-процентной скидкой. Трансляцию смотрели 3 миллиона человек.

Еще 20 билетов потом были проданы за полную стоимость. По данным компании, соответствующие рейсы запланированы на 2027 год. До этого времени космическим туристам придется внести залог в размере половины стоимости билета.

Клиенты будут путешествовать около 12 минут и достигнут максимальной высоты 150 километров. Космические туристы, как обещает компания, проведут минимум 5 минут в невесомости. Линия Кармана на высоте 100 километров обычно считается границей космоса.

Для запуска корабля используется ракета Nebula-1. Соответствующий модуль для экипажа будет иметь ширину 3,5 метра и высоту 4,0 метра. Там могут разместиться 6 человек, которые будут смотреть на Землю через 6 панорамных иллюминаторов. Полезная нагрузка должна составлять 1200 кг; стартовая система предназначена для повторного использования в общей сложности 50 раз.

Последний раз о Deep Blue Aerospace новости появлялись в конце сентября. Её ракета Nebula-1 взорвалась при приземлении. Deep Blue сейчас анализирует проблему и исправит её в ближайшее время. Следующий испытательный полет запланирован на ноябрь.

По данным Deep Blue Aerospace, в идеале пассажиры должны быть в возрасте от 18 до 60 лет. Обучение технике безопасности проводится за месяц до полета. Кроме того, пассажирам настоятельно рекомендуется оформить страховку, подходящую для космических путешествий, говорится в сообщении.

Сейчас существует ряд частных компаний, продающих полеты в космос. К ним относятся Blue Origin, SpaceX и Virgin Galactic. Однако цены и типы рейсов сильно отличаются друг от друга. В то время как Blue Origin осуществляет полеты, аналогичные полетам Deep Blue Aerospace, с несколькими минутами невесомости, SpaceX дает возможность посетить МКС в туристических целях.

Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX принадлежат миллиардерам Ричарду Брэнсону, Джеффу Безосу и Илону Маску соответственно. В ближайшие годы еще больше компаний будут заниматься космическим туризмом и, подобно трем миллиардерам, все чаще будут сталкиваться с вопросом, как обеспечить безопасность туристов. Это очень актуальный вопрос в контексте крушения ракеты Nebula-1.

Любой, кто летит в космос с частной компанией, должен быть проинформирован только о рисках космического полета. Конгресс США прямо запретил Федеральному авиационному управлению (FAA) навязывать особые правила безопасности частным космическим компаниям.

Это решение должно дать компаниям необходимую свободу для инноваций. Вполне возможно, что в ближайшее время Конгресс США изменит курс. Неясно, найдется ли вообще космическая компания, корабли которой соответствуют правилам безопасности.