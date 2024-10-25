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kosmos_news
Спутник Intelsat IS-33e компании Boeing внезапно распался на части на орбите
Intelsat IS-33e развалился на несколько частей по совершенно неизвестной на данный момент причине.

Большой спутник связи IS-33e, построенный компанией Boeing, внезапно взорвался на орбите. Об этом сообщает портал Jalopnik. Оператор Intelsat сначала сообщил пресс-релизе, что спутник IS-33e больше не работает. Наконец, в понедельник, 21 октября, последовало обновление в пресс-релизе, в котором Intelsat сообщил о «полной потере» спутника. К 24 октября причины аварии, согласно оператору, до сих пор не выяснены.

Космическое агентство США Space Force подтвердило, что спутник «распался» на «примерно 20 частей». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства Space-Track.org.

В тоже время, частная компания по отслеживанию космического пространства ExoAnalytic Solutions сообщает о 57 обломках. Об этом пишет портал SpaceNews. По словам генерального директора Intelsat Дугласа Хендрикса, в случае неизбежности столкновения обломков с другими объектами в космосе последуют предупреждения о соответствующих угрозах.

Что привело к инциденту, все еще неясно. В заявлении Intelsat говорилось лишь о проведении «комплексного анализа причины аномалии». Согласно заявлению Космических сил, сам по себе обломок в настоящее время не представляет непосредственной угрозы для других космических аппаратов или спутников.

Intelsat 33e находился в космосе с 2016 года и предоставлял телекоммуникационные услуги пользователям в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Он имел размеры 7,9×3,8×3,2 м и взлетную массу 6,6 тонны. Срок его службы должен был составить 15 лет.

Космический мусор на орбите Земли становится все большей проблемой для космических миссий. Некоторые обломки настолько малы, что их невозможно заметить и, следовательно, вовремя избежать столкновения. Эти обломки угрожают не только беспилотным спутникам, но и Международной космической станции (МКС).

#космос #boeing #спутник #intelsat is-33e
Источник: intelsat.com,
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