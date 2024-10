В небоскребе кубической формы предполагается разместить квартиры, офисы, магазины, кинотеатры, достопримечательности и отели.

В Саудовской Аравии в настоящее время ведутся работы на многочисленных строительных площадках для мегапроектов. Самым известным из них является The Line – город-стена протяженностью 170 километров, который будет реализован в рамках проекта NEOM. Все, что можно увидеть на данный момент, — это изображения экскаваторов, работающих над фундаментом научно-фантастического города.

Фото: New Murabba Development Company Очень похожие фотографии теперь опубликовал проект Mukaab. Это небоскрёб кубической формы, фундамент которого сейчас возводится в столице Эр-Рияде. Строительная компания объявила об официальном начале строительства футуристического здания.

Ведутся работы по созданию фундамента Mukaab. Фото: New Murabba Development Company Если проект Mukaab будет реализован, как запланировано, это будет самое большое здание в мире по объему. При длине ребра 400 метров объект имеет объем 64 миллиона кубических метров.

Завод Boeing в Эверетте, недалеко от Сиэтла в американском штате Вашингтон, площадью 13,3 миллиона кубических метров, в настоящее время является зданием с самым большим полезным объемом. Какой полезный объем будет у небоскреба Mukaab, станет ясно только после завершения строительства.

Максимально возможного объема Mukaab хватило бы на размещение 20 небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг (высотой до крыши 381 метр). Куб на самом деле можно рассматривать как своего рода оболочку. Внутри находится купол с основанием площадью 2 квадратных километра.

Внутри этого купола находится спиральная башня, в которой расположены квартиры, офисы, магазины, кинотеатры, достопримечательности и отели. Сам купол также должен представлять собой голографическую систему, создающую фоны, похожие на фантастические миры, чужую планету или подводный пейзаж.

По данным строительной компании New Murabba Development Company, для фундамента здания Mukaab уже выкопано более 10 миллионов кубических метров земли. Ежедневно на объекте работают 250 экскаваторов. Сообщается, что фундамент готов на 86 процентов.

Mukaab станет новым районом Эр-Рияда. Фото: New Murabba Development Company Как и The Line, Mukaab также является частью масштабного проекта. В то время как NEOM, материнский проект The Line, находится в пустыне, Mukaab должен стать своего рода мини-городом (или огромным районом) в Эр-Рияде.

В рамках проекта Mukaab в столице построят более 100 тысяч новых квартир, 9 тысяч гостиничных номеров. 980 тысяч квадратных метров отведут под магазины, 1,4 миллиона квадратных метров под офисные помещения, 620 тысяч квадратных метров под места для отдыха и 1,8 миллиона квадратных метров под объекты общественного назначения. Весь проект Mukaab планируется завершить к 2030 году.