В будущем люди снова высадятся на Луну. Астронавтам предстоит ориентироваться и общаться на поверхности спутника Земли, и ЕКА хочет сделать это возможным с помощью спутниковой сети Moonlight.

На Международном астронавтическом конгрессе (МАК) ЕКА закладывает фундамент проекта программы Moonlight («Лунный свет»). Об этом Европейское космическое агентство сообщает на своем сайте. Программа Moonlight Lunar Communications and Navigation Services (LCNS) предназначена, среди прочего, для поддержки автономных посадок на поверхность Луны. Она также должна обеспечивать быструю связь без задержек на поверхности спутника Земли.







«В этом году произошла первая коммерческая мягкая посадка на Луну, и мы ожидаем, что только в следующем десятилетии будут запущены сотни новых лунных миссий», — сказал Пол Бейт, генеральный директор Космического агентства Великобритании.

Речь шла о беспилотном посадочном модуле компании Intuitive Machines под названием «Одиссей». Сообщается, что эти миссии приведут к увеличению спроса на услуги связи и навигации, которые могут предоставляться коммерческими компаниями.

Всего в проекте будут задействованы пять спутников: четыре отвечают за навигацию и один за связь. Спутники подключены к трем наземным станциям, рассредоточенным по всей Земле. Спутники покрывают Южный полюс Луны. Это стратегически эффективно, поскольку в этом районе есть участки полярных льдов — ценный ресурс для будущих лунных миссий.

В качестве первого шага в 2026 году в космос будет запущен первый спутник под названием Lunar Pathfinder. Это первый спутник-ретранслятор связи. Полноценная эксплуатация системы должна состояться в 2030 году.