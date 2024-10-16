Созданная в 2013 году структура «Олимпийский защитник» (OOD) предлагает странам-участницам «осведомленность о космической сфере и защиту космического потенциала».

Военное сотрудничество между Францией и США в космической сфере продолжает укрепляться. Так, в 2011 году между Парижем и Вашингтоном было достигнуто соглашение об обмене информацией о космическом мусоре на орбите, цель которого заключалась в усилении защиты спутников, эксплуатируемых их соответствующими вооруженными силами.



Затем, в следующем году, Францию впервые пригласили принять участие в учениях по планированию и реализации космических возможностей в рамках операций Schriever Wargame, организованных тогда Космическим командованием ВВС. В 2016 году было решено создать «глобальные рамки» для укрепления этого сотрудничества на «следующие десять лет». Тогда речь шла об определении «возможностей для совместной работы двух стран».

Четыре года спустя, когда министерство вооруженных сил приняло военно-космическую стратегию, Францию вместе с Германией пригласили присоединиться к инициативе «Объединенных космических операций» (CSpO), в которой уже участвовали США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

«Задача состоит в том, чтобы координировать возможности союзников, повысить их устойчивость и обеспечить поддержку операций, гарантировать свободный доступ к космосу и защитить расположенные там активы», — заявили в организации.

Для Генерального штаба вооруженных сил Франции членство в инициативе CSpO должно позволить «понять, на что способны конкуренты в космической отрасли» и «способствовать производству международных стандартов», чтобы попытаться предотвратить «развитие конфликта в космосе».

Франко-американское сотрудничество в космическом секторе только что вышло на новый этап. 14 октября Космическое командование официально присоединилось к многонациональной программе Olympic Defender («Олимпийский защитник»), которая была запущена в 2013 году Соединенными Штатами для «оптимизации космических операций, повышения устойчивости космических систем, синхронизации усилий сдерживанию враждебных субъектов и уменьшению распространение мусора на орбите».

Ранее после Австралии, Канады и Великобритании к этим многонациональным силам присоединились Новая Зеландия — и теперь Германия одновременно с Францией.

Такое членство в «Олимпийском защитнике» является частью «космической оборонной стратегии», разработанной в 2019 году. Оно позволит французским силам «улучшить обмен данными и информацией, укрепить свои космические возможности, повышать их устойчивость, создавать общую оперативную культуру в космической сфере, совершенствовать понимание космической среды и поддерживать постепенное осуществление действий в космосе».



«Присоединение к многонациональным силам — «Олимпийскому защитнику» — означает для Франции возможность вместе защищать свободу в космосе от растущих угроз», — заявил генерал Филипп Адам, глава Космического командования страны.

Это членство «открывает новые перспективы в оперативной сфере, знаменует новый этап в проведении военно-космических операций в коалиции и подтверждает четкий сигнал стратегической солидарности с союзниками».