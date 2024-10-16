Военное сотрудничество между Францией и США в космической сфере продолжает укрепляться. Так, в 2011 году между Парижем и Вашингтоном было достигнуто соглашение об обмене информацией о космическом мусоре на орбите, цель которого заключалась в усилении защиты спутников, эксплуатируемых их соответствующими вооруженными силами.
Четыре года спустя, когда министерство вооруженных сил приняло военно-космическую стратегию, Францию вместе с Германией пригласили присоединиться к инициативе «Объединенных космических операций» (CSpO), в которой уже участвовали США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
«Задача состоит в том, чтобы координировать возможности союзников, повысить их устойчивость и обеспечить поддержку операций, гарантировать свободный доступ к космосу и защитить расположенные там активы», — заявили в организации.
Для Генерального штаба вооруженных сил Франции членство в инициативе CSpO должно позволить «понять, на что способны конкуренты в космической отрасли» и «способствовать производству международных стандартов», чтобы попытаться предотвратить «развитие конфликта в космосе».
Франко-американское сотрудничество в космическом секторе только что вышло на новый этап. 14 октября Космическое командование официально присоединилось к многонациональной программе Olympic Defender («Олимпийский защитник»), которая была запущена в 2013 году Соединенными Штатами для «оптимизации космических операций, повышения устойчивости космических систем, синхронизации усилий сдерживанию враждебных субъектов и уменьшению распространение мусора на орбите».
Ранее после Австралии, Канады и Великобритании к этим многонациональным силам присоединились Новая Зеландия — и теперь Германия одновременно с Францией.
Такое членство в «Олимпийском защитнике» является частью «космической оборонной стратегии», разработанной в 2019 году. Оно позволит французским силам «улучшить обмен данными и информацией, укрепить свои космические возможности, повышать их устойчивость, создавать общую оперативную культуру в космической сфере, совершенствовать понимание космической среды и поддерживать постепенное осуществление действий в космосе».
«Присоединение к многонациональным силам — «Олимпийскому защитнику» — означает для Франции возможность вместе защищать свободу в космосе от растущих угроз», — заявил генерал Филипп Адам, глава Космического командования страны.
Это членство «открывает новые перспективы в оперативной сфере, знаменует новый этап в проведении военно-космических операций в коалиции и подтверждает четкий сигнал стратегической солидарности с союзниками».