Существует несколько версий, почему поисковик отказался от этой информации, но официального объяснения нет.

Если ввести слово «Биткоин» в поиске Google, обычно можно увидеть текущую цену ведущей криптовалюты. Это также касается других криптовалют или цен на акции. Однако эта функция больше не доступна для биткоина уже более недели.

Фото: REUTERS

С 2018 года цены на криптовалюты отображаются в Google при их поиске, а также в Google Finance. Там отображаются текущий курс биткоин-доллар и курс биткоин-евро, но последние данные были от 7 и 10 октября соответственно.

Однако если зайти на график, текущая информация о ценах отобразится. Для других цифровых валют, таких как Ethereum, последнее обновление цены датировано 7 октября. Однако для некоторых криптовалют, таких как Cardano или Dogecoin, по-прежнему отображаются курсы.

Обычно по этому поисковому запросу отображается текущая цена. Скриншот Google

Пока неизвестно, почему это происходит. Самым очевидным объяснением могла бы стать техническая ошибка, связанная с автоматической передачей данных. Но тот факт, что такой крупной компании, как Google, требуется больше недели, чтобы исправить подобную ошибку, по меньшей мере необычен.

Несмотря на то, что на профильных форумах, на X и Reddit обсуждаются многочисленные, иногда шутливые, версии, правдоподобного объяснения исчезновения цены биткоина в поисковике Google не существует. Сама компания пока не прокомментировала ситуацию.