Любой, кто начал пользоваться новым компьютером 10 лет назад, сразу же установил бы антивирусную программу, чтобы компьютер не стал уязвимым. Многие люди до сих пор делают это, хотя с тех пор многое изменилось.

MacOS от Apple и особенно Windows от Microsoft уже давно интегрировали свои собственные программы защиты. Нужен ли вообще дополнительный антивирусный сканер или пользователи просто устанавливают его по привычке?







Эксперты безопасности придерживаются мнения, что такие программы не нужны. Например, эксперт по IT-безопасности Мануэль Кошух уверен, что дополнительная антивирусная программа на частном компьютере не обеспечивает повышенной безопасности.







Интегрированные антивирусные сканеры

На практике раньше всё выглядело по-другому, поскольку нельзя было предположить, что все пользователи могут безопасно сёрфить в интернете. В частности, Windows долгое время не обеспечивала достаточной защиты.

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Начиная с Windows 10, защита от вирусов является неотъемлемой частью операционной системы. ОС справляется с вирусами с помощью удобного встроенного антивируса «Защитник Windows». Если этого «Защитника Windows» нет, то велика вероятность, что другие сканеры не распознают угрозы. То же самое относится и к ОС Apple.





Больше возможностей для атак за счет дополнительных программ

Считается, что нет ни одной современной антивирусной программы, которая бы не снижала безопасность компьютера. Дело в том, что любое программное обеспечение может иметь ошибки.

Антивирусная программа должна иметь возможность глубоко проникать в операционную систему и запускаться с высокими привилегиями для сканирования файлов, чтобы обеспечить обещанную защиту. Это даёт злоумышленникам дополнительное пространство для использования возможных уязвимостей в антивирусном программном обеспечении. Однако если использовать защитные функции, предоставляемые соответствующей операционной системой, владелец компьютера не предоставляет никаких дополнительных прав доступа внешним поставщикам.



Бизнес с данными

Несмотря на это, многие антивирусные программы спустя все эти годы продолжают существовать. Платные предложения, такие как «McAfee» или «Касперский», часто предустанавливаются на новые компьютеры. За что производителям компьютеров платят деньги. Учитывая, что многие сотрудники фирм работают из дома, также может потребоваться использование дополнительных программ для адекватной защиты конфиденциальных данных компании.

Частные пользователи обычно используют обычные бесплатные программы, такие как «AVG», «Avira» и «Avast». Теперь все они принадлежат американскому производителю ПО Gen Digital. Но на самом деле нет ничего бесплатного. Вместо того, чтобы платить деньгами, пользователь как бы платит своими данными.

Для компаний данные, которые они могут собирать на компьютерах, ценны с точки зрения бизнеса. ПО распознает, какие программы используются, считывает историю браузера, и затем эту информацию можно продавать рекламодателям.

Поставщики программного обеспечения предоставляют информацию об этом на своих сайтах. Например, на сайте AVG (антивирусная система производства чешской компании AVG Technologies) указано, что разработчик ПО собирает информацию об используемых устройствах, местоположении, установленных приложениях и данных браузера, например, о посещенных страницах. Якобы эти данные должны улучшить программное обеспечение.

Согласно AVG, данные также используются для отправки пользователям персонализированной рекламы от сторонних поставщиков.



Реклама и защита от вирусов

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В наши дни на компьютеры попадает много вредоносного ПО, особенно через рекламу. Многие эксперты рекомендуют активировать блокировщик рекламы на неизвестных сайтах, если нет доверия провайдеру. Однако блокировщики рекламы, которые устанавливаются непосредственно в интернет-браузере в виде расширений, также получают доступ ко всем данным браузера, например, о посещенных сайтах, а также могут перепродавать эту информацию.

По сути, следует внимательно следить за тем, по каким ссылкам пользователь переходит и какие файлы загружаются и открываются. Кстати, если необходимо открыть файл, но нет уверенности в безопасности, то можно воспользоваться бесплатной службой VirusTotal, осуществляющей анализ подозрительных файлов и ссылок. В этом сервисе файл проверят 70 различных антивирусных сканеров.