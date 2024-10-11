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kosmos_news
Стартап Aetherflux разрабатывает спутники для передачи энергию на Землю из космоса
Спутниковые группировки призваны решить серьезную проблему, связанную с использованием солнечной энергии из космоса.

Стартап под названием Aetherflux хочет стать аналогом Starlink компании SpaceX. Однако спутники предназначены не для доставки интернета в любую точку Земли, а для передачи энергии.
Так должен выглядеть испытательный спутник Aetherflux. Фото: Aetherflux Исследования по передаче электричества на Землю проводятся уже несколько десятилетий, но часто терпят неудачу из-за недостаточной эффективности таких систем. Чтобы собрать как можно больше энергии Солнца, спутники необходимо вывести на высокую геостационарную орбиту. Передавать энергию именно оттуда на приемную станцию на Земле сложно. Кроме того, из-за расстояния при транспортировке будет потеряно много энергии.

Aetherflux хочет решить проблему, разместив спутники на низкой орбите, как спутники Starlink от SpaceX. Однако тогда они не освещаются постоянно Солнцем, а значит, собирают меньше солнечной энергии. Вот почему следует использовать не несколько крупных спутников, а большое количество малых спутников. Речь идет о спутниковой группировке. 

Один из спутников всегда обращён Солнцу, чтобы была возможность подзарядить свои батареи. Если затем он пролетает в пределах досягаемости наземной станции, энергия передается туда с помощью инфракрасного лазера. Для обеспечения постоянной доставки энергии необходимо большая спутниковая группировка.

Aetherflux не раскрыл, сколько спутников потребуется для обеспечения постоянной подачи электроэнергии из космоса. Можно предположить, что, как и в случае со Starlink, их должно быть несколько тысяч штук. И чем больше у компании клиентов, тем больше спутников ей нужно.

Стартап планирует отправить свой первый спутник в космос в конце 2025 — начале 2026 года. Целью проекта является демонстрация того, что передача энергии осуществляется посредством инфракрасного лазера. Если это сработает, то будет установлен рекорд дальности беспроводной передачи энергии, говорит основатель Байджу Бхатт в интервью Techcrunch.
Основатели Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт (справа). Фото: REUTERS Он признает, что эта концепция в настоящее время является очень теоретической. Он надеется, что к моменту технологической реализации спутниковой сети, излучающей энергию, солнечные панели станут намного более эффективными, чем сегодня. Желаемая цель: спутник посылает на Землю достаточно энергии, чтобы обеспечить электроэнергией небольшой район.

Бхатт не новичок в технологической индустрии. Он является сооснователем финансовой платформы Robinhood. На данный момент Forbes оценивает его личное состояние в $1,7 млрд. Сообщается, что он уже вложил несколько миллионов в Aetherflux. По словам представителя стартапа, Бхатт очень заинтересован в финансировании демонстрационной миссии — даже если к тому времени у других инвесторов не будет достаточно денег.

#технологии #космос #энергетика #спутник
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