Биткоин — самая популярная из всех криптовалют. До сих пор неясно, кто его изобрёл и написал соответствующий код. Известно, что разработал этот актив человек по имени Сатоши Накамото.



В новом документальном фильме американской телекомпании HBO под названием Money Electric утверждается, что журналистам удалось выяснить, кто стоит за этим псевдонимом. На следующей неделе выйдет документальный фильм о создателе ведущей криптовалюте. Об этом сообщает Politico.

Над документальным фильмом работал режиссер Каллен Хобак. Он известен, среди прочего, фильмом 2021 года «Вопрос: В бурю». Мини-сериал HBO исследует истоки и развитие теории заговора QAnon.

Тогда сообщалось, что крайне правая организация QAnon больше не так вездесуща, как во время президентства Дональда Трампа в США — не в последнюю очередь потому, что многие платформы приняли строгие меры против таких проектов после штурма Капитолия в январе 2021 года. Но сторонники QAnon все еще активны. И эти доверчивые последователи, по-видимому, являются популярной мишенью для крипто-мошенничества, исходящего от самих влиятельных лиц QAnon.

Два влиятельных лица, которые называют себя Whiplash347 и PatriotQakes в Telegram, использовали теории заговора, чтобы заманить своих последователей в ложные инвестиции в криптовалюту.

Только у Whiplash347 около 277 000 подписчиков в Telegram. У PatriotQakes, которая иногда использует свое настоящее имя Эмили Танг, около 30 000 подписчиков. Из них тысячи согласились инвестировать в портфель криптовалют, которые блокчейн-платформа Stellar считает мошенническими. В результате подписчики потеряли миллионы долларов. Например, один человек потерял почти все свои вложения в размере $100 000, а затем покончил жизнь самоубийством.

Бывший администратор Telegram-канала Tang Quantum Stellar Initiative (QSI) напрямую связался с Logally и заявил: «Я не сомневаюсь, что Whiplash347, Эмили и QSI — мошенники. Они продвигали решения, которые, по-видимому, были частью сложной схемы Понци».

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Любой может создать свои собственные токены на блокчейне Stellar. Однако влиятельные лица QAnon создали поддельные токены, предположительно поддерживаемые реальными нью-йоркскими банками. После того, как их последователи инвестировали, они сбежали с деньгами или обменяли свои позиции на дорогостоящие криптовалюты.

По словам технического эксперта Алекса Херна из The Guardian, у криптоиндустрии есть «своя странная мораль, когда дело доходит до мошенничества»: среди инвесторов бытует мнение, что это чуть ли не вина самих жертв, потерявших деньги. Кроме того, по данным Logally, неясно, насколько далеко заходит крипто-мошенничество QAnon, кто стоит за Whiplash347 и управляет ли этот человек до сих Telegram-каналом.

С 2017 года по всему миру появились последователи QAnon, которые основывают свое мировоззрение на заявлениях, сделанных якобы высокопоставленным правительственным чиновником США, который называл себя 4chan Q. Они верят в целый ряд теорий заговора.

Что касается Сатоши Накамото, то вокруг его персоны ходит множество мифов и слухов. В течение многих лет средства массовой информации пытались выяснить истинную личность человека, который письменно изложил концепцию биткоина в 2008 году.

Австралийский ученый-компьютерщик Крейг Стивен Райт в 2016 году заявил, что за псевдонимом стоял именно он, но в конечном итоге не предоставил никаких убедительных доказательств этого.

Было также предположение, что за этим проектом стоял эксперт по криптографии и ученый-компьютерщик Ник Сабо. Эту теорию поддержал, в частности, Илон Маск. Сам Сабо всегда это отрицал.

Среди других возможных создателей биткоина значатся покойный разработчик программного обеспечения Хэл Финни, системный инженер Дориан Накамото и создатель Hashcash (система доказательства правильности работы, используемая с целью уменьшения количества спама и DoS-атак) Адам Бэк.

Пока сложно оценить, какое влияние на рынок может оказать возможное раскрытие личности создателя биткоина. Недавно цена BTC резко упала. Причиной этого эксперты назвали эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.