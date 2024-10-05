Канал HBO утверждает, что знает кто скрывается за личностью изобретателя биткоина Сатоши Накамото
Биткоин — самая популярная из всех криптовалют. До сих пор неясно, кто его изобрёл и написал соответствующий код. Известно, что разработал этот актив человек по имени Сатоши Накамото.
В новом документальном фильме американской телекомпании HBO под названием Money Electric утверждается, что журналистам удалось выяснить, кто стоит за этим псевдонимом. На следующей неделе выйдет документальный фильм о создателе ведущей криптовалюте. Об этом сообщает Politico.
Над документальным фильмом работал режиссер Каллен Хобак. Он известен, среди прочего, фильмом 2021 года «Вопрос: В бурю». Мини-сериал HBO исследует истоки и развитие теории заговора QAnon.
Тогда сообщалось, что крайне правая организация QAnon больше не так вездесуща, как во время президентства Дональда Трампа в США — не в последнюю очередь потому, что многие платформы приняли строгие меры против таких проектов после штурма Капитолия в январе 2021 года. Но сторонники QAnon все еще активны. И эти доверчивые последователи, по-видимому, являются популярной мишенью для крипто-мошенничества, исходящего от самих влиятельных лиц QAnon.
Два влиятельных лица, которые называют себя Whiplash347 и PatriotQakes в Telegram, использовали теории заговора, чтобы заманить своих последователей в ложные инвестиции в криптовалюту.
Только у Whiplash347 около 277 000 подписчиков в Telegram. У PatriotQakes, которая иногда использует свое настоящее имя Эмили Танг, около 30 000 подписчиков. Из них тысячи согласились инвестировать в портфель криптовалют, которые блокчейн-платформа Stellar считает мошенническими. В результате подписчики потеряли миллионы долларов. Например, один человек потерял почти все свои вложения в размере $100 000, а затем покончил жизнь самоубийством.
Бывший администратор Telegram-канала Tang Quantum Stellar Initiative (QSI) напрямую связался с Logally и заявил: «Я не сомневаюсь, что Whiplash347, Эмили и QSI — мошенники. Они продвигали решения, которые, по-видимому, были частью сложной схемы Понци».
реклама
Любой может создать свои собственные токены на блокчейне Stellar. Однако влиятельные лица QAnon создали поддельные токены, предположительно поддерживаемые реальными нью-йоркскими банками. После того, как их последователи инвестировали, они сбежали с деньгами или обменяли свои позиции на дорогостоящие криптовалюты.
По словам технического эксперта Алекса Херна из The Guardian, у криптоиндустрии есть «своя странная мораль, когда дело доходит до мошенничества»: среди инвесторов бытует мнение, что это чуть ли не вина самих жертв, потерявших деньги. Кроме того, по данным Logally, неясно, насколько далеко заходит крипто-мошенничество QAnon, кто стоит за Whiplash347 и управляет ли этот человек до сих Telegram-каналом.
С 2017 года по всему миру появились последователи QAnon, которые основывают свое мировоззрение на заявлениях, сделанных якобы высокопоставленным правительственным чиновником США, который называл себя 4chan Q. Они верят в целый ряд теорий заговора.
Что касается Сатоши Накамото, то вокруг его персоны ходит множество мифов и слухов. В течение многих лет средства массовой информации пытались выяснить истинную личность человека, который письменно изложил концепцию биткоина в 2008 году.
Австралийский ученый-компьютерщик Крейг Стивен Райт в 2016 году заявил, что за псевдонимом стоял именно он, но в конечном итоге не предоставил никаких убедительных доказательств этого.
Было также предположение, что за этим проектом стоял эксперт по криптографии и ученый-компьютерщик Ник Сабо. Эту теорию поддержал, в частности, Илон Маск. Сам Сабо всегда это отрицал.
Среди других возможных создателей биткоина значатся покойный разработчик программного обеспечения Хэл Финни, системный инженер Дориан Накамото и создатель Hashcash (система доказательства правильности работы, используемая с целью уменьшения количества спама и DoS-атак) Адам Бэк.
Пока сложно оценить, какое влияние на рынок может оказать возможное раскрытие личности создателя биткоина. Недавно цена BTC резко упала. Причиной этого эксперты назвали эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила