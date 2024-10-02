Астронавты и коммерческие космические путешественники подвергаются вредному излучению и микрогравитации, а также другим возможным травмам. Ученые предлагают более эффективные методы их защиты.

Несколько недель назад SpaceX запустила четырех непрофессиональных астронавтов на околоземную орбиту, где они совершили выход в открытый космос. Ранее это делали только астронавты, прошедшие специальную подготовку.

Илон Маск и его компания SpaceX планируют пилотируемые полеты на Красную планету

Но у компании есть еще более амбициозные планы по космическим путешествиям. Основатель SpaceX Илон Маск недавно заявил, что запустит беспилотные миссии на Марс в течение двух лет, а пилотируемые миссии — через четыре года, если беспилотные миссии будут успешными.

НАСА называет Марс своим «перспективным пунктом назначения для исследования человеком». Китай уже объявил о планах пилотируемой миссии в 2033 году и недавно продлил график возвращения беспилотных зондов на два года. Наконец, у Объединенных Арабских Эмиратов есть 100-летний план по созданию обитаемой колонии-поселения на Марсе к 2117 году.

Перелет в космосе на большие расстояния может нанести вред здоровью человека. Им придется иметь дело с радиацией и микрогравитацией, а также с психологическими последствиями изоляции. Исследования выявили ряд генетических изменений, которые происходят после года пребывания в космосе.

По этой причине некоторые специалисты по биоэтике рассматривают возможность радикального медицинского вмешательства в организм будущих астронавтов. Они утверждают, что как только будут известны все последствия космических путешествий для здоровья, геномы астронавтов придется редактировать перед запуском, чтобы обеспечить им наилучшую защиту. Некоторые эксперты даже предположили, что это может привести к созданию совершенно нового вида: Homo spaceis. Об этом пишет американское издание MIT Technology Review, специализирующееся на биомедицине и биотехнологиях.

В космосе человек подвергается гораздо более высокому излучению, чем на Земле. Но слишком большое количество радиации может увеличить риск развития рака и неврологических расстройств. Излучение также может привести к повреждению тканей тела, например, к катаракте или расстройству желудка. Поэтому такие органы, как Управление по безопасности и гигиене труда Министерства труда США, устанавливают пределы радиационного воздействия (НАСА также устанавливает пределы радиационного воздействия на астронавтов).

А еще есть микрогравитация. Тела людей адаптировались к гравитации Земли. Без этого притяжения могут происходить странные вещи. Во-первых, жидкости внутри организма могут скапливаться в верхней части тела. Во-вторых, в отсутствие гравитации мышцам не приходится так сильно работать, а космонавты склонны к потере мышечной и костной массы.

Ученые предполагают, что генетические изменения могут защитить астронавтов от этих потенциальных проблем. Например, ученые могли бы передать астронавтам генетические факторы, которые помогут людям адаптироваться к большой высоте на Земле и позволят им прекрасно себя чувствовать в среде с низким содержанием кислорода. Также можно добавить больше генетических изменений – например, тех, которые могли бы защитить от потери костной и мышечной массы.

Таким образом, возникла идея создания генетически модифицированного организма («Homo spaceis»), т.е. нового вида, лучше приспособленного для жизни в космосе или на другой планете. На данный момент этот подход не рассматривается, поскольку в настоящее время не существует генной терапии, предназначенной для людей, путешествующих в космос. Но однажды «возможно, в интересах астронавтов будет пройти генетическую процедуру, такую как редактирование генов, чтобы защитить их», говорит Розарио Исаси, специалист по биоэтике из Университета Майами.

Исаси также надеется, что достижения в области точной медицины, позволяющие индивидуально подходить к лечению, смогут избавить от необходимости в генетических модификациях.

Между тем, генетическое тестирование может быть полезно как астронавтам, так и космическим туристам. Некоторые ткани организма особенно восприимчивы к радиационному повреждению, включая щитовидную железу. Как пишет издание MIT Technology Review, генетические тесты, которые выявляют риск развития заболеваний у человека, могут быть полезны для тех, кто задумывается о космических путешествиях.