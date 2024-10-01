Событие происходит примерно каждые 80 лет и дает астрономам надежду на получение новых данных и идей.

Скоро в ночном небе можно будет наблюдать невооруженным глазом новую звезду, которая будет светить так же ярко, как Полярная звезда. Она видна лишь в течение нескольких дней каждые 80 лет.

Белый карлик T Coronae Borealis. Иллюстрация: НАСА

Большинству из людей удастся наблюдать появление звезды T Coronae Borealis только один раз в жизни, что делает это событие особенным для любителей астрономии. Астрофизики также с нетерпением ожидают этого события, надеясь получить новую информацию от вспышки сверхновой (явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость).

Белый карлик в созвездии Северной Короны, примерно в 3000 световых годах от Земли, на самом деле давно вымер, но питается материалом ближайшего красного гиганта. Это означает, что мертвая звезда коллапсирует примерно каждые 80 лет, а затем снова вспыхивает во взрыве, и ее можно увидеть с Земли — и, таким образом, она становится так называемой сверхновой.

Астрономы, исследующие вспышку сверхновой, не знают точно, что вызвало взрыв и, следовательно, всплеск яркости, но они уже могут подтвердить, что вспышка может произойти в любой момент.

«Мы знаем, что это произойдет – это совершенно очевидно», – цитирует space.com Эдварда Сайона, профессора астрономии и астрофизики Университета Вилланова в Пенсильвании.

Поскольку это явление происходит очень редко (в последний раз его наблюдали в 1946 году), оно еще не особенно тщательно исследовано, и ученые вполне рассчитывают теперь собрать данные, которые смогут объяснить динамику вспыхивающего белого карлика. Т Coronae Borealis уже наблюдается каждые несколько часов космическим гамма-телескопом Fermi НАСА.

Когда Т Coronae Borealis в последний раз вспыхнула, таких телескопов еще не существовало, так что это редкое явление явления, которое требует особого исследования. Помимо телескопа Fermi, космический телескоп Джеймса Уэбба, обсерватории Swift и INTEGRAL также будут наблюдать за событием, а наземная станция Very Large Array в Нью-Мексико также будет исследовать объект, сообщает space.com.

Ученые надеются получить представление о том, насколько горячим и быстрым является материал, который выбрасывается при взрыве белого карлика. Также исследователи хотят узнать больше об ударных волнах, которые распространяются после взрыва в космосе.