Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
ЕКА хочет уничтожить новый спутник в 2027 году с целью сбора важных данных
ЕКА хочет построить спутник, который сгорит в атмосфере всего через несколько часов после выхода на орбиту. Организация ожидает от этого эксперимента важных данных.

Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет разработать спутник, который будет намеренно уничтожен вскоре после запуска. В ходе миссии космическое агентство хочет собрать данные, показывающие, что происходит, когда спутник входит в атмосферу Земли.


С момента начала космических миссий около 10 000 спутников и ракет вернулись в атмосферу, но до сих пор отсутствует подробная информация о том, что происходит во время входа в атмосферу.

Миссия является частью стратегии ЕКА, цель которой - полное предотвращение образования космического мусора к 2030 году. Эти данные помогут разработать конструкцию спутника, который полностью сгорает при спуске с орбиты и оставляет как можно меньше остатков.

Миссия называется «Контейнерный объект для оценки разрушения» (Destructive Reentry Assessment Container Object или сокращенно «Миссия Draco»). Аппарат предназначен для сбора соответствующих данных непосредственно внутри спутника и хранения их там.

Это первая миссия, в рамках которой проводятся комплексные измерения на протяжении всего периода входа в атмосферу, говорится в заявлении ЕКА. Среди прочего измеряются температура, поведение материала и атмосферные эффекты распада.

Спутник Draco весит около 200 килограммов. У него нет двигательных установок, независимых систем навигации и связи. Цель состоит в том, чтобы смоделировать неконтролируемый повторный вход в атмосферу, максимально приближенный к реальному сценарию.

Внутри спутника Draco находится капсула, которая предназначена для того, чтобы пережить повторный вход в атмосферу и вернуть данные на Землю. Всего на борту имеется более 200 датчиков и четыре камеры для документирования всего происходящего.

После того, как капсула распадется, у ЕКА будет 20-минутное окно для передачи собранных данных на Землю через спутник перед приземлением в океане. Капсула оснащена парашютом, который необходимо активировать независимо от ориентации и скорости.

Аэрокосмической компании Deimos было поручено разработать Draco, и она получила первоначальный контракт от ЕКА на сумму €3 млн. Миссию планируется запустить в 2027 году, спутник будет находиться на орбите менее 12 часов, достигнув максимальной высоты 1000 километров, а затем сгорит в атмосфере.

#технологии #космос #спутник
+
Написать комментарий (0)
Qualcomm уже тестирует свои новые процессоры для ноутбуков Snapdragon X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
4
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
3
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
8
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
8
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
9
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
3

Популярные статьи

Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
6
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
20
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
22
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
8
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
43
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
40

Сейчас обсуждают

VladTag
12:39
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Андрей Жуков
12:38
И по отмашке заокеанских партнёров, тайванцы прекращают их производство! )) А нас столько лет убеждали в том, что зачем нам, мол, своё производство?! Добудем нефть, газ и ещё хер знает что, продалим...
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Руслан
12:38
Вот из за доступной цены и был успех тех серий. А сейчас один в один с хуангом, если производ норм то и цена почти не отличается от карт коженного
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Петя Алексеенко
12:34
73 градусов в НЕпродуваемом корпусе после часа прожарки стрессами. Ты свою карту не обслуживал вообще или как? Да и 150вт в наших реалиях уже полная мелочь. В 2018-19г может и много да, но по моему ра...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Китя
12:33
Конечно забыл просто. а тебе напомнил и УСЁ.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
ИСКАНДЕР
12:28
Тогда начинай просвещаться! )))
МО РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного эшелона с боеприпасами для ВСУ
neveroww
12:28
Ну и? Я не писал в статье что RX 580 была конкурентом GTX 1080 Ti
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Влад Пителов
12:27
Как не зайду на оверклокерс тут какой-то Мадаратор выпускает по 5-10 вбросов за день. То про российские супер бпла, летающие на инопланетных аналоговнетных микросхемах, то Европа загибается, последний...
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Nvidia&Intel Hater
12:23
у него все кривое
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
Китя
12:16
В тесте была по ходу 4090 как на фото. Там более отвыв в цене, чем по кадрам.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем