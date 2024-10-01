ЕКА хочет построить спутник, который сгорит в атмосфере всего через несколько часов после выхода на орбиту. Организация ожидает от этого эксперимента важных данных.

Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет разработать спутник, который будет намеренно уничтожен вскоре после запуска. В ходе миссии космическое агентство хочет собрать данные, показывающие, что происходит, когда спутник входит в атмосферу Земли.







С момента начала космических миссий около 10 000 спутников и ракет вернулись в атмосферу, но до сих пор отсутствует подробная информация о том, что происходит во время входа в атмосферу.

Миссия является частью стратегии ЕКА, цель которой - полное предотвращение образования космического мусора к 2030 году. Эти данные помогут разработать конструкцию спутника, который полностью сгорает при спуске с орбиты и оставляет как можно меньше остатков.

Миссия называется «Контейнерный объект для оценки разрушения» (Destructive Reentry Assessment Container Object или сокращенно «Миссия Draco»). Аппарат предназначен для сбора соответствующих данных непосредственно внутри спутника и хранения их там.

Это первая миссия, в рамках которой проводятся комплексные измерения на протяжении всего периода входа в атмосферу, говорится в заявлении ЕКА. Среди прочего измеряются температура, поведение материала и атмосферные эффекты распада.

Спутник Draco весит около 200 килограммов. У него нет двигательных установок, независимых систем навигации и связи. Цель состоит в том, чтобы смоделировать неконтролируемый повторный вход в атмосферу, максимально приближенный к реальному сценарию.

Внутри спутника Draco находится капсула, которая предназначена для того, чтобы пережить повторный вход в атмосферу и вернуть данные на Землю. Всего на борту имеется более 200 датчиков и четыре камеры для документирования всего происходящего.

После того, как капсула распадется, у ЕКА будет 20-минутное окно для передачи собранных данных на Землю через спутник перед приземлением в океане. Капсула оснащена парашютом, который необходимо активировать независимо от ориентации и скорости.

Аэрокосмической компании Deimos было поручено разработать Draco, и она получила первоначальный контракт от ЕКА на сумму €3 млн. Миссию планируется запустить в 2027 году, спутник будет находиться на орбите менее 12 часов, достигнув максимальной высоты 1000 километров, а затем сгорит в атмосфере.